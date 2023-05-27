تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بالمفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم السبت- فيليبو جراندي المُفوض السامي لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وأعرب المسئول الأممي عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية في استقبال اللاجئين، وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكدًا حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

من جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامي لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة.

وأكد على حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولي، في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.