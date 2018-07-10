تفاصيل اجتماع وزير التموين ومسئولى برنامج الغذاء العالمي

محمد مجدياجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع مانجستاب هايلى مدير البرنامج الإقليمي للغذاء بمصر، وعدد من مسئول البرنامج.وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين يقوم بالمتابعة التنفيذية لعدد من المشروعات والبرامج سواء القائمة بالفعل أو المقترحة وتخضع لل

محمد مجدي

اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع مانجستاب هايلى مدير البرنامج الإقليمي للغذاء بمصر، وعدد من مسئول البرنامج.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين يقوم بالمتابعة التنفيذية لعدد من المشروعات والبرامج سواء القائمة بالفعل أو المقترحة وتخضع للدراسة في الوقت الراهن وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأكدت وزارة التموين، في بيان صحفي، اليوم، أن تلك المشروعات والبرامج هي، استمرار إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وإعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وسلسة امداد القمح والدقيق منذ وصوله بالموانئ أو توريده محليًا وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى توزيعه كدقيق على المخابز.

إضافة إلى دعم صغار مزارعي القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد في سلسة الإمداد، بهدف تحسين الإنتاجية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في العديد من المجالات والأنشطة ذات الصلة بعمل الوزارة وجهاتها التابعة، وأثناء الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من برامج مشتركة بين الجانبين، وكذا الاتفاق على دراسة عدد من البرامج الجديدة والمقترحة للتنفيذ بالتعاون بينهما.

وتشمل مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والجاري تنفيذها، رفع كفاءة سلسة امداد القمح في كافة مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز.

وتطرق الاجتماع لمتابعة الخطة التنفيذية لسير المرحلة الأولى من برنامج الألف يوم الأولى الذى تنفذه مصر فى 5360 قرية، وتستهدف المرحلة الأولى منها 40 ألف سيدة من سيدات الصعيد، وهو برنامج تغذية ورعاية للسيدات الحوامل والأطفال حتى سن عامين، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين وبرنامج الغذاء العالمي.