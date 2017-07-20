تفاصيل اجتماع وزير التموين مع التجار والمنتجين

محمد مجديعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن ممثلي الشر

محمد مجدي

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن ممثلي الشركات والسلاسل جددوا التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار نولون النقل، بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.

وأثنى الدكتور علي المصيلحي، على تحل السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسئولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.

وشدد المصيلحي، على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ 10% فقط للمسافات التي تزيد عن 100 كيلو، على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.

ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ 3.2 مليار جنيه شهرياً، موضحاً أن الوزارة تعكف حالياً علي إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية، لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي.

وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياً وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.

من جهته، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.

وأضاف الوكيل أن الفوائد سوف تطال الجميع في نهاية المطاف وستتحسن مستويات المعيشة ويزيد الإنفاق وحركة التجارة، لافتاً إلى أن قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود، وعدم تحميل المستهلك النهائي أي زيادات إضافية.

وطلب الوكيل، وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً أن حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب علي أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.

وطالب ممثلي الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم السير علي الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصرية، مؤكداً أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.

وحضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.