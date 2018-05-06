تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع النواب بشأن خطة التطوير

ياسمين فوازشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة جمال شيحة اليوم الأحد لاستعراض طارق شوقي خطة تطوير التعليم علي النواب انقسامات شديدة بين مؤيد ومعارض لأسلوب الوزير في الحديث داخل اللجنة.كما أثارت تصريحات الوزير انتقادات من جانب نائبات بالبرلمان على خلفية تصريحاته، حيث تسا

ياسمين فواز

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة جمال شيحة اليوم الأحد لاستعراض طارق شوقي خطة تطوير التعليم علي النواب انقسامات شديدة بين مؤيد ومعارض لأسلوب الوزير في الحديث داخل اللجنة.

كما أثارت تصريحات الوزير انتقادات من جانب نائبات بالبرلمان على خلفية تصريحاته، حيث تساءل شوقي ، عمن قام بإحداث حالة من القلق والدوشة حول نظام التعليم الجديد قائلا” مين اللي عامل الدوشة ؟ هل الحوامل اللي عايزين يدخلوا عيالهم مدارس تجريبية؟”

وهاجمت النائبتان جليلة عثمان، وإلهام المنشاوى، وزير التعليم، وتساءلت إلهام “ليه حضرتك بتسخر من فئة من المجتمع هما مش ليهم حقوق”، بينما قالت جليلة: “ماينفعش تسخر من الناس”.

من جانبه، رد الوزير: “انا مش عارف يعنى ايه حوار مجتمعى، احنا اتكلمنا كتير”.

وعقب النائب مصطفى كمال حسين، قائلا: “حضرتك بتتكلم في الإعلام بس مش هنا ولا لأولياء الأمور”.

وقال الوزير: “أنا طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما بقول حاجة بعملها وبقول إن النظام الجديد هيطبق ٢٣ سبتمبر القادم”، وهو ما اعتبره بعض النواب طريقة استعلائية في الحديث، بينما رحب نواب آخرون بحديث الوزير.

واختلفت ردود أفعال النواب خلال انعقاد اللجنة برئاسة الدكتور جمال شيحة، على حديث الوزير، فقد تعالت صيحات بعض النواب، رافضين الإجبار على تطبيق النظام المحاط بعلامات استفهام، بينما قام بعض النواب بالتصفيق للوزير.

من جانبه، قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، “إيه المشكلة الوزير عنده ثقة في نفسه وعارف هيعمل إيه”.

ومن جانبه قال النائب أحمد نشأت منصور، “حضرتك جى هنا تتكلم معانا مش تاخد قرار، اللي بتقوله ده مينفعش، وكمان مينفعش تحطنا قدام الأمر الواقع”.

من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم، “اتقال عليا في ٢٠١٧ إن الراجل ده معندوش لا فكر ولا رؤية واحنا دفعنا تمن غالي أوي، مش هقول حاجة وأطلع عيل والوزارة دي لما بتقول هتعمل حاجة يبقي هتعمل ابوها”.

كما قال النائب أسامة شرشر: “هناك فرق بين الواقع والحلم، أنا لم أخرج بجملة مفيدة من حوار وزير التعليم، وأؤكد أننا ندعمك لتحسين جودة التعليم ومنظومة الفساد، ونحن نساندك ونحاسبك ونأخذ قرارات، وأرفض تحميل الاعلام والصحفيين الأزمة، وأطلب الخطة والأفكار بوضوح لنناقشها وندعمك كاملًا”.

فيما احتد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على أحد المرافقين لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بعد أن قال المسؤول الوزاري “يعني حضرتك شايف إن خطة تطوير التعليم مفيهاش فايدة بعد أن اتعرضت على سيادة الريس؟”، فقاطعه رئيس اللجنة بغضب، قائلًا: “لا تزج باسم السيد الرئيس في أي نقاش، فهو أمر ليس في سياقه”.

واستطرد شيحة حديثه، قائلًا: “استعراض الخطة وليس الخطة المقدمة لنا بها نفس عناوين خطة التعليم الممولة من قرض البنك الدولي الذي اقترضناه بمبلغ ٤٩٦ مليون جنيه وهنسدده بـ٥٠٠ مليون جنيه، لتطوير التعليم وكذلك قرض المعونة الأمريكية، وهي نفس العناوين التي لم تحقق نتيجة مع إنفاق جميع الأموال، نحن لا نريد خطط لا تنفذ، لأن أسهل حاجة أننا نعمل خطة”.

وقال الدكتور جمال شيحة: “أنا طالب من معالي الوزير خطة لتطوير التعليم ولم تقدم لي، ومعالي الوزير قال هنعمل خطة جديدة ولم نعرفها إلا يوم ١٦ أبريل الماضي، مفروض تيجي للمنصب لتنفيذ الخطة وليس تجلس في كرسيك لمدة سنة ونصف لعمل خطة”.