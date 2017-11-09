تفاصيل اجتماع نبيلة مكرم بالمشاركين بمنتدى شرم الشيخ

ولاء البري: عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا استمر 5 ساعات مع الشباب المصريين بالخارج، المشاركين في منتدى شباب العالم، لبحث تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر بالخارج، والتعرف على رؤاهم لتطوير التعليم، وسبل الاستفادة من الطلبة المصريين الدارسين في فرنسا، بالتع



ولاء البري:



عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا استمر 5 ساعات مع الشباب المصريين بالخارج، المشاركين في منتدى شباب العالم، لبحث تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر بالخارج، والتعرف على رؤاهم لتطوير التعليم، وسبل الاستفادة من الطلبة المصريين الدارسين في فرنسا، بالتعاون مع الجمعيات الخاصة بهم.

يأتي ذلك ضمن مشاركة 150 من خبراء وشباب المصريين بالخارج، في إطار دور وزارة الهجرة التنسيقي مع اللجنة المنظمة للمنتدى، وفق استراتيجية الوزارة للاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج، ودمجهم باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأعربت مكرم عن سعادتها بلقاء شباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، لما لمسته فيهم من روح المبادرة والرغبة في التعاون لتنمية وطنهم الأم، وما أتيح لهم من فرصة للتعبير عن أوجه نظرهم خلال فعاليات المنتدى، بالإضافة لآرائهم المهمة في تطوير منظومة التعليم وغيرها، وأكدت على استمرار التواصل معهم لتوصيل مبادراتهم لمختلف الوزارات المعنية، وإدماجهم بالنسيج الوطني والتنمية المستدامة.

وأشارت مإلى الرغبة الكبيرة لدى شباب المصريين في الخارج على ضرورة الحديث عن المنتدى حال عودتهم لبلاد المهجر، في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض انطباعاتهم الإيجابية التي خرجوا بها من هذه الفعالية الهامة.



وأكدت أنه تم الاتفاق علي تدشين مجموعة علي التواصل الاجتماعي لضمان متابعة خطط العمل، واستمرار ربط شباب المصريين بالخارج بواقع وطنهم، ومتابعة نتائج اللقاءات داخل المنتدي.

