تفاصيل اجتماع موازنة النواب مع المالية والتخطيط

اللجنة تمهل التخطيط أسبوعًا لتسلم التعديلات المطلوبة بشكل نهائي ياسمين فواز أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وزارة التخطيط، حتى الخميس المقبل؛ لمراجعة بعض مؤشرات قياس الأداء في موازنة البرامج ضمن مشروع موازنة العام المالي 2018/…

اللجنة تمهل التخطيط أسبوعًا لتسلم التعديلات المطلوبة بشكل نهائي





ياسمين فواز

أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وزارة التخطيط، حتى الخميس المقبل؛ لمراجعة بعض مؤشرات قياس الأداء في موازنة البرامج ضمن مشروع موازنة العام المالي 2018/ 2019 المعروضة على البرلمان؛ لتسليم التعديلات المطلوبة إلى اللجنة بشكل نهائي.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البيان المالي المعروض على المجلس، للعام المالي الحالي، يشير بوضوح إلى موازنة البرامج والآداء، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يطبق هذا الأسلوب، حتى وإن كان تطبيقًا تجريبيًّا؛ لأن الدستور يشير إلى اعتماد رسمي لموازنة بنود، وتأتي البرامج والأداء كتحليل إضافي مهم جدًّا للموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، والتي ترأسها النائبة سيلفيا نبيل، وترأس الاجتماع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النائب ياسر عمر وكيل اللجنة وومثلي وزارتي التخطيط والمالية.

وأكد عيسى أنه كان يتمني أن ينص الدستور على حتمية إعداد موازنة البرامج والأداء وليست موازنة البنود، بعكس الموجود حاليًّا.





وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه بمجرد معرفة الجهات الدولية ببدء مصر بتطبيق موازنة البرامج والأداء رد الفعل كان إيجابيًّا جدًّا، وارتفع ترتيب مصر في كل المستويات الاقتصادية، لافتًا إلى أن موازنة البرامج مطبقة في كثير من دول العالم منذ 30 سنة.

ونوه بأن تطبيق البرامج والأداء حاليًّا من وجهة نظره 20% على مستوى الـ16 وزارة، وأن هذه النسبة أمر لم نكن نحلم به.

وذكر أن اللجنة الفرعية برئاسة سيلفيا نبيل عقدت سلسلة من الاجتماعات لتفعيل هذه النسبة.

وأضاف رئيس الخطة والموازنة أنه خلال سنتين أو ثلاثة سنكون قد طبقنا هذا الأسلوب كاملا بنسبة 100%، موضحًا أننا في أشد الحاجة لرفع كفاءة الأنفاق وترشيد النفقات، وأننا بصدد تجربة فريدة من نوعها، متمنيا أن نرى الدستور ينص على العكس وينص على ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا ينسى ما قاله رئيس لجنة الإسكان دور الانعقاد الماضي هشام والي، في الجلسة العامة عندما قال “لأول مرة أقدر أحكم على على أداء الوزارة”.

من جانبها توجهت النائبة سيلفيا نبيل، مقرر اللجنة، بالشكر لممثلي وزارة المالية والتخطيط وأعضاء وأمانة اللجنة على ما تم بذله خلال الفترة الماضية.

وطالبت سيلفيا نبيل ببعض التعديلات على موازنة البرامج والآداء المقدمة من وزارة المالية وتوضيح بعض النقاط، منها توضيح موازنات كل الجهات بشكل مستقل وتوضيح ما ستقوم به كل الجهات داخل الموازنة، كما طالبت بإدراج موازنة 16/ 17 في كل المؤشرات، وتوضيح كل النسب من أين تبدأ وأين تنتهي، وتوضيح البرامج الفرعية بالموازنة.

كما طالبت بتوضيح بعض البرامج الموجودة في الموازنة كالخطة الاستراتيجية للوزارة على ثلاث سنوات، وشرح المستهدفات والآليات الخاصة بالمتابعة.

وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح ما تقوم به إدارة الأصول التي آلت ملكيتها للدولة منذ 72، وما هي هذه الإدارة وما تقوم به حتى الآن ووضعها الحالي وما وصلت إليه التصفيات من الأصول، وتوضيح نسبة الفساد وحجمه، وظهور كل هذه النقاط في برامج فرعية وتوضيح المؤشرات الخاصة بها.

وتساءلت بشأن فض التشابكات المالية وهل لدى الوزارة برنامج مفصل عن الموضوع وتوضيح وضعه الحالي نظرًا لأهميته، بالإضافة إلى توضيح منظومة gfmis في الموازنة المطروحة، وما صلت إليه، والبرنامج الخاص بها ومدى جاهزيته لموازنة البرامج والأداء وربطها مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى نظام الضريبة المفصل وفكرة ميكنة منظومة الضرائب المصرية وإصدار بطاقة ضريبية ذكية وتوضيح ما تم الوصول إليه.