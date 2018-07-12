تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي مع وزير التموين

محمد مجدي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف احتياطي السلع الاستراتيجية، ومشروعات الوزارة لتطوير التجارة الداخلية، وأعمال لجنة تنقية كشوف المستحقين للدعم والب

محمد مجدي





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف احتياطي السلع الاستراتيجية، ومشروعات الوزارة لتطوير التجارة الداخلية، وأعمال لجنة تنقية كشوف المستحقين للدعم والبطاقات التموينية.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التموين أكد، خلال الاجتماع، أن احتياطي الأقماح يبلغ نحو 4 أشهر ونصف الشهر، بينما يصل احتياطي السكر لأكثر من 6 أشهر، ويصل احتياطي الزيت لنحو 3 أشهر ونصف الشهر، وهي معدلات إيجابية.

وأضاف: ناقش الاجتماع كذلك مشروعات وزارة التموين لتطوير التجارة الداخلية، كإحدى الوسائل المهمة لضبط الأسواق، وتحويلها من أسواق غير منظمة إلى أسواق منظمة يسهل الرقابة عليها، مما يستفيد به المواطنون، ويمنع محاولات رفع الأسعار.

وأوضح سلطان أن وزير التموين عرض جهود الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لتنقية كشوف المستحقين لدعم السلع بالبطاقات التموينية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط؛لإيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.