تفاصيل اجتماع محمود توفيق بوزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأحد- الدكتور محمد أحمد شيخ على وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين، خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأكد على اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية للقاهرة.

وأكد على حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة، وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .