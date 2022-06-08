تفاصيل اجتماع محلية النواب مع محافظ الجيزة اليوم

شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني ، اليوم الأربعاء ، اعتراف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بوجود أزمة حقيقية تتعلق بملف النظافة، قائلا: لا نريد أن ندفن رؤسنا في الرمال، هناك مشكلة كبيرة في منظومة النظافة بالمحافظة، على الرغم من الجهود الجبارة التي يتم القيام بها في هذا الملف.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة: نحتاج دعم كبير لمحافظة الجيزة فيما يتعلق بملف النظافة

وأشار إلى، أنه تم استخدام كافة الإمكانيات لحل مشكلات النظافة، مشيرا إلى أن الجيزة لم تحصل على تمويل أو دعم للجمع والفرز وغيرها.

وقال: كل الجهود التي نقوم بها في ملف النظافة بتمويلات ذاتية، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يزيد عن 300 مليون جنيه على منظومة للنظافة من الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى ضعف عدد العاملين في ملف النظافة، حيث يبلغ عددهم على مستوى المحافظة 1800 عامل، وأغلبهم كبار سن، لذلك يتم الاستعانة بالعمالة اليومية لحل الأزمة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أهمية توفير الدعم اللازم للمحافظة لحل أزمة القمامة، مشددا على ضرورة وجود شركات نظافة تعمل داخل الجيزة، لافتا إلى أن هناك تعاون تام مع وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

من جانبه، وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، سؤالا لمحافظ الجيزة، بشأن مصير مدينة الحرفيين بطريق الفيوم والتي من المقرر نقل الورش الموجودة في الجيزة إليها من داخل الكتل السكنية.

وأثار عضو مجلس النواب ، أزمة انتشار الورش بين الكتل السكانية وتحديدا في فيصل والهرم وما تشهده من مخالفات صارخة سواء في سرقة المياه والكهرباء، وعدم وجود تراخيص، فضلا عن مخالفة مواعيد التشغيل والتي تستمر لساعات متأخرة من الليل، بما يتسبب في أذى وضرر بالغ بالمواطنين.

وأشار النائب، إلى أن هذه المشكلة مستمرة بدون أي حلول بالرغم من تعدد الشكاوى في هذا الشأن، والأحياء لا تتحرك ولا تستجيب لشكاوى الأهالي من هذه المخالفات الصارخة.

وأكد هشام حسين، أن مدينة الحرفيين مر عليها سنوات وسنوات، وحتى الآن لا أحد يعلم مصيرها، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لحل الأزمة القائمة.

وأشار عضو مجلس النواب، أيضا إلى أزمة مشاكل الصرف الصحي والمياه في منطقة الهرم، مؤكدا أن هناك إجراءات تمت على أرض الواقع بشأن رشاح أبو عوض، إلا أنه يحتاج إلى سرعة للانتهاء منه بشكل كامل.

وواجه النائب هشام حسين، محافظ الجيزة بمشكلات الواحات، قائلا: للأسف الشديد الواحات لا تصلح للحياة الآدمية، لا وجود لمياه أو كهرباء أو طرق، أو أي خدمات حقيقية.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمدينة الواحات من أجل وضع حلول حقيقية وتحرك عاجل لمواجهة أزمات الأهالي بالواحات.

وتطرق هشام حسين، إلى ملف حدائق الأهرام، موجها الشكر لمحافظ الجيزة وجميع العاملين على الجهود التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع كثير من المواطنين يوجهون الشكر للمحافظ.

وقال النائب: ما حدث في حدائق الأهرام خطوات هامة على أرض الواقع، وهو ما دفع المواطنين لأن يكون عندهم حلم استكمال باقي الملفات مثل التشجير واستكمال منظومة النظافة وإزالة “الردش” مخلفات البناء.

من جانبه أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالجهود التي تمت في حدائق الأهرام، والتي أصبحت نموذج للتعامل مع مشكلات باقي جمعيات الإسكان التعاوني، موجها الشكر والتحية للنائب هشام حسين، على اهتمامه بهذا الملف، وكذلك نواب الجيزة لما قاموا به من دور في هذا الشأن.

وقال السجيني: واجب نكرر الشكر لمحافظ الجيزة، فالمحافظة نموذج لكل المحافظات فى التعاون مع البرلمان فيما يخص الجمعيات التعاونية المتعثرة، وبالفعل اتوجدت الحالة وبدأت الأمور تتحرك للأفضل.