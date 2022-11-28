تفاصيل اجتماع محافظ المركزي مع رؤساء البنوك

أسفر اجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله مع رؤساء 37 بنكًا عن عدد من التوصيات والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة.
وتتمثل هذه التوصيات، حسب بلومبيرج الشرق، فيما يلي:
توجيه مديري فروع البنوك بالمرونة في استقبال الإيداعات الدولارية.
دراسة ضوابط تسعير الجنيه وربطه بسلة العملات.
التشديد على منح أولوية قصوى لتدبير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج.
إلزام المستمثرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلية.
دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج على غرار وديعة شراء السيارات.
دراسة وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويل بأسعار فائدة منخفضة عند 5%.