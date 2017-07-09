تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الشرقية للدخان

- الشرقاوي يوجه بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات واستغلال كافة الأصول- سرعة إنجاز مشروعات التطوير مع الحفاظ على مصالح المساهمين بالشركةالمال - خاص: فى إطار متابعة أعمال التطوير ووضع الخطط المالية والفنية لتعظيم أرباح الشركات الرابحة ورفع معدلات العوائد من خلال زيادة التن

– الشرقاوي يوجه بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات واستغلال كافة الأصول



– سرعة إنجاز مشروعات التطوير مع الحفاظ على مصالح المساهمين بالشركة

المال – خاص:

فى إطار متابعة أعمال التطوير ووضع الخطط المالية والفنية لتعظيم أرباح الشركات الرابحة ورفع معدلات العوائد من خلال زيادة التنافسية، عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.





حضر الاجتماع السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ومن بينها استغلال أصول الشركة غير المستغلة، حيث وجه الوزير مجلس إدارة الشركة بموافاة الوزارة بحصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة مع وضع الخطط المقترحة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل وبما يحقق أعلى عائد ممكن.

وطالب سيادته إدارة الشركة الشرقية للدخان بوضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من بعض الإجراءات ومنها وضع خطة متكاملة لزيادة الصادارات من خلال تحسين جودة المنتجات بالتوازى مع جهود فتح الأسواق الخارجية، وكذلك سرعة العمل على تنويع منتجات الشركة، والبدء فى تشغيل المصنع النموذجى للشركة بمدينة 6 أكتوبر الذى سيساعد من خلال منتجات عالية الجودة على زيادة الصادارت.

وفى هذا الإطار، شدد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على مراعاة الإجراءات واللوائح فى كافة ما يتم اتخاذه من قرارات، خاصة وأن الشركة مقيدة بالبورصة وبها حصة 45% مملوكة للقطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنجاز مشروعات التطوير مع الحفاظ على مصالح المساهمين فى رأس المال.

كما أكد السيد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بالجانب الخاص بالمسؤولية المجتمعية للشركة، والمبادرات التى تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.