سيـــاســة

تفاصيل اجتماع لجنة «صحة النواب» لبحث مشاكل مستشفى دار السلام بسوهاج

صحة النواب : توصى بتشكيل لجنة لبحث آخر تطوراتها
ياسمين فواز 8:40 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 8:40 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأحد،طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، لبحث مشكلة تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والنائب عن محافظة سوهاج، إن مستشفي دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح، أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدي الشركات ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخري، والتي قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.

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وأشار أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال أن المستشفى دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلي أن المستشفي دخلت أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلي أن محافظة سوهاج لها11 مستشفي مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست علي الخريطة، مطالباً بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفي دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي.

وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: “هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفي دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان يجرى بها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حالياً رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود”.

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وقال عبدالرحمن حسن، ممثل إدارة المشروعات بوزارة الصحة: بالنسبة لمستشفي دار السلام ننتظر حالياً الرسم المعدل والتصميم، وانتهاء البرنامج الوظيفي من هيئة الرعاية الصحية، وبعدها يتم الإسناد المباشر”.

وطالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ، بتشكيل لجنة تنزل علي أرض الواقع لتعاين وضع مستشفي دار السلام المركزي، وطلب نسخة من الإعتماد الخاص بالتصميم للمستشفي.

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وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم النائب طارق رضوان، مقدم طلب الإحاطة، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاجي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، للنزول والمعاينة للمستشفي، وتقديم تقرير للجنة عن وضع مستشفي دار السلام، والحل، خلال 15 يوما.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية بأن تبحث اللجنة المشكلة وضع السبعة مستشفيات المغلقة بمحافظة سوهاج

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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