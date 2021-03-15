تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مع وزير الشباب والرياضة

عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة دور وزارة الشباب والرياضة في ملف حقوق الإنسان، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية.

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل فى ملف حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أهميته على مستوى التحديات الداخلية والخارجية.

وقال وزير الشباب والرياضة : “لدينا مكتب خدمة مواطنين بالوزارة، ونسعى لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان، ومنحها كامل الدعم، فى كل الإدارات المركزية بالوزارة”.

وأضاف وزير الشباب، أنه يتم العمل على عدة محاور للقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، العدل، وغيرها.

ولفت إلى أنه يتم حاليا القيام تنفيذ مشروع فى أقصى الصعيد تحت شعار “ألف حلم ألف فتاه” بالتعاون مع جهات أخرى لتوصيل الرسالة بالاهتمام بالقرى والفتيات، ونوه وزير الشباب إلى وجود مبادرات قامت بها الوزارة على الأرض فى القرى، وشارك فيهم سيدات لديهن اكثر من 50 سنة شاركوا معنا بممارسة الرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية الوزارة للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان، لتقديم ما يمكنها القيام به فى ملف حقوق الإنسان، من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، أن الدكتور أشرف صبحى، شخصية وطنية، استطاعت أن تقوم بدور احترافى فى الفترة الماضية.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان أن هناك كبير من الملفات، التى تلفت نظره تتضمن حجم إنجازات كبيرة بوزارة الشباب والرياضة، وهو ما يتطلب إلقاء الضوء عليه.

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، ضرورة وجود مكتب لحقوق الإنسان فى كل مركز شباب ونادى رياضى، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الشباب بحقوقهم.

وأشار إلى أن مراكز الشباب والأندية تعد منفذ آخر للشباب بخلاف المدرسة والجامعة، ليعرف الشباب من خلالهم مفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدا على تأثير ذلك فى تشكيل وعى الشباب.

وأضاف أبو العلا، أيضًا لابد من اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالسوشيال ميديا، للتواصل مع الشباب وبث الأفكار التى تحث على عدم التميز وعدم العنصرية وغيرها من مفاهيم حقوق الإنسان، وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالاهتمام بنظام الكشافة.

وقال وكيل حقوق الانسان في البرلمان ، ” انا متعصب لنظام الكشافة، اتعلمت كل حاجة من الكشافة، فهو يعمل على دعم الانتماء وتدريب ومعرفة الحقوق والواجبات، وبالتالى نحتاج اهتمام بالنظام الكشفى”

وأوضح أبو العلا، بناء الإنسان المصرى، هو ضمن خطة التنمية المستدامة، ووزير الشباب والرياضة يعد مسئولا عن نسبة كبيرة من الشعب، ما يتطلب مساهمة الوزارة فى حق المعرفة والتمكين للشباب، سواء تمكين لوظيفة أو معرفة.

وتابع، بالطبع أقدر ضعف الموازنة والعجز بها، ولكن يمكن أن نساعد الشاب فى الحصول على فرص العمل من خلال تنمية المهارات، تؤهلهم للحصول على فرص عمل.

واستعرضت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة، جهود الوزارة، فى ذلك قطاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف فئات النشء والشباب والمرأة وكبار السن، وأن الوزارة كثفت جهودها فى ذلك منذ عام 2018 فى مجال حقوق الإنسان، بهدف بناء شخصية وطنية للشباب.

وأوضحت، أيضًا تم الاتفاق على إنشاء54 مركز شباب ضمن مبادرة حياه كريمة بتكلفة 120 مليون جنيه.

وتابعت، بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، فقد اعتمد الوزير، الهيكل التنظيمى الموحد للوزارة من خلال دمج المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وتم ارساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث يتضمن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت، حاليا يوجد مكتب إدارة خدمة المواطنين، بالوزارة لاستقبال الشكاوى بالوزارة، والعمل على حل المشكلات، ومحاولة حل أى مشكلة لدى الشباب.