تفاصيل اجتماع لجنة المشروعات القومية لمتابعة تنفيذ عدد من الجامعات

عقدت لجنة المشروعات القومية اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تطور تنفيذ عدد من الجامعات.

حضر الاجتماع د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وعدداً من قيادات الوزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات.



وأشار عبدالغفار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال تشطيبات مبانى معهد بحوث الإلكترونيات، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتباره ضمن المشروعات القومية، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تنظيم احتفالية كبرى خلال يونيو المقبل لتعريف المجتمع، خاصة الشباب بالإمكانيات العلمية والمادية للمعهد.

وطالب الوزير ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة على جميع المستويات لاستكمال الإنشاءات وتجهيز المعامل والبنية التحتية وأعمال التأثيث.

وأكد أن 2020 هو العام الذي ستظهر فيه ثمرة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد على أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، كما وجه بضروة الانتهاء من جميع متطلبات جامعة الجلالة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، تمهيدًا لبدء الدراسة بها العام القادم.

وخلال الاجتماع استمع الوزير لمعدلات الإنجاز والتنفيذ بمعهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الملك سلمان، والمنصورة الجديدة، والعلمين، ومدينة الفضاء المصرية، والجامعات التكنولوجية الخمس الجديدة ببرج العرب، و6 أكتوبر، وأسيوط، والأقصر، وشرق بورسعيد.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أهمية التسويق لتلك الجامعات، وتوفير أماكن لممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية، وتشكيل لجنة من الاتحاد الرياضي، وإعداد تقرير عن الجامعات التي ستبدأ بها الدارسة.

وأشار إلى ضرورة عمل زيارات ميدانية لتلك الجامعات بصفة دورية للوقوف على تطورات العمل بها.