تفاصيل اجتماع صناعة النواب مع وزير قطاع الأعمال لتطوير الشركات القابضة

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يحقق التوازن مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أنه على مدار نحو 8 سنوات ومع تعاقب وزراء قطاع الأعمال، ونحن نواجه إشكاليات فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه مع تولي المهندس محمود عصمت، المسئولية أصبح التحسن ملحوظ.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك مصارحة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

من جانبه أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن جميع الشركات أصبحت تحقق أرباحًا حقيقية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها أغلب الشركات بعيدة عن بيع أي أصول لهذه الشركات.

وكشف الوزير جهود تغيير مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة.

وطالب النائب مجدي ملك بضرورة مراجعة كل التشريعات التي تعوق تطوير شركات قطاع الأعمال.

وطالب النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في بعض مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في ضوء الأحداث التي تمت في وقت سابق مثل الدمج، وبيع بعض الأصول.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لشركات قطاع الأعمال العام، ولا سيما أن بعضها في قطاعات مهمة مثل صناعة الدواء وغيرها.