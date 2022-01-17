سيـــاســة

تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ مع وزير الرياضة لبحث حلول الأزمة السكانية

للوقوف على الدور الذي تقوم به الوزارة في ملف السيطرة على القضية السكانية وخطط الوزارة المستقبلية في هذا الصدد
ياسمين فواز 10:39 م, الأثنين, 17 يناير 22 10:39 م, الأثنين, 17 يناير 22

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عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور محمد جـــزر رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان، وذلك للوقوف على الدور الذي تقوم به الوزارة في ملف السيطرة على القضية السكانية وخطط الوزارة المستقبلية في هذا الصدد.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بالربط العلمى الممنهج للعمل في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتخذت خطوات واضحة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة ولديها خطة للاستفادة من القوى البشرية بالدولة من خلال الاهتمام الصحى الرياضى بالمواطن المصرى والنشء.

وتابع وزير الشباب والرياضة في كلمتة أمام إجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر ، أن هناك برامج مميزة بالوزارة منها برامج مباشرة وأخرى غير مباشرة تستهدف تغيير ثقافة الشباب والأسرة وتوعيتهم بقضايا المجتمع والسكان وهناك برامج أخرى أكثر تركيز على الفتيات في سن مبكر لما لهم من تأثير مباشر على الأسر لأن الفتيات تعد حجر الزاوية في تكوين الأسرة والقضية السكانية.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي ، أن الوزارة قامت بالمشاركة في الأعمال الدرامية التليفزيونية على سبيل المثال مسلسل (إلا أنا) شارك فيه بعض الفتيات المتفوقات رياضياً وتناول طرق إعدادهن نفسياً وعرض المشاكل الاجتماعية والتعليمية التي تواجههن في حياتهم .

وأضاف وزير الشباب ، أنه بالفعل بدأت الوزارة بالعمل في برامج مباشرة على القضية السكانية وغير مباشرة على التوعية بطريقة جاذبة مثل برنامج “ألف بنت ألف حلم” الذي يستهدف تنمية فكر الفتيات وشخصيتها وارتباطها بالمجتمع، وأن الوزارة لديها الكثير من الخطط الهادفة التي تعمل على تنفيذها في القريب العاجل بما يسهم في حل القضايا المجتمعية خاصة السكانية .

وأكد صبحي ، أن الوزارة تتتبع نظام الربط الإليكترونى مع منظمات العمل الشبابى والوزارات التي لها برامج شبابية وكذا تعمل على التنسيق الداخلى بين إداراتها فدائما ما تسعى الوزارة جاهدة في إبهار العالم في التعامل باحترافية مع المستجدات العالمية.


ومن جانبها ، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن إدارة المشروعات بالوزارة قائمة على رفع الوعى بالقضية السكانية والمجتمعية وتقوم بعقد بروتوكولات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والدولى لعمل برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر استجابة للتوعية.

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وأكدت أن هناك “خمس ” محاور تعمل الوزارة من خلالها وهى محور الصحة والشباب وتمكين المرأة ، والتوعية ، وتأهيل الشباب لسوق العمل حتى تقوم بالارتقاء بصحة الشباب من خلال مناقشة كل ما يتعلق بمجال التوعية بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، وتلبيه الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة، والتركيز على الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتعزيز وضع المرأة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة عن الصحة الإنجابية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، والاعتماد على الحلول التكنولوجية والابتكار، وإنشاء وتفعيل أندية التوعية بقضايا السكان بمراكز الشباب بعدد 21 محافظة من خلال المسابقات الشبابية لاكتشاف حلول مجتمعية وانشطة مبتكره مثل الرياضة والمسرح والموسيقي تحت مسمي “أندية السكان”، والاستفادة من التنوع السكاني لدفع النمو الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، و رئيس اللجنة المشتركة بجهود ودور، وزارة الشباب والرياضة ، في المشاركة في كافة فاعليات المحافظات ، خاصة وأن الوزارة لها دور هام ومحورى في توعية وتنشأة الشباب ، حيث أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في مصر هي من الشباب ، وبالتالي يجب توعيتهم بخطورة المشكله السكانية .

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وأضاف الدكتور محممد جزر ، أنه يجب أن نهتم جميعاً بالقضية السكانية لكونها قضية أمن قومى ، ودائما ما ينوه رئيس الجمهورية على مدى تفاقم الزيادة السكانية وخطورتها على التهام كل جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، ويجب أن نعمل جميعا ونقدم أفكار خارج الصندوق لحل هذه القضية في إطار خطة مستقبلية قابله للتطبيق على أرض الواقع الفعلي ، للحد من الظاهرة، وحرصنا منا على استمرار عملية التنمية وتحقيق أقصى استفادة منها.

واقترح أعضاء اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ أن يكون هناك مؤشر لقياس أداء ونشاط الوزارة، وكذا وجود ما يوضح المعوقات والتحديات التي واجهت الوزارة أثناء تطبيق برامجها على أرض الواقع، وضرورة الاستعانة بالرموز الرياضية الناجحة في توعية الشباب بالقرى والنجوع، ومشاركتهم في كافة الأحداث الكبرى.

كما أوصت لجنة الصحة في مجلس الشيوخ بضرورة عودة المسابقات الشبابية التي تتناول قضايا السكان بشكل غير مباشر.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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