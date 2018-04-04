تفاصيل اجتماع شركات التأمين مع المالية لبحث آثار القانون الصحى الشامل

■ وعود بمراعاة دور القطاع الخاص فى اللائحة التنفيذية مروة عبد النبى والشاذلى جمعةعقدت شركات التأمين والرعاية الصحية، مؤخرا اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، لمناقشة تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، على نشاط التأمين الطبى الخاص.وقال «معيط»

■ وعود بمراعاة دور القطاع الخاص فى اللائحة التنفيذية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

عقدت شركات التأمين والرعاية الصحية، مؤخرا اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، لمناقشة تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، على نشاط التأمين الطبى الخاص.

وقال «معيط» إن المادة 10 تنص على التزام هيئة التأمين الصحى الحكومية، بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين، أو البرامج الصحية الخاصة، سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة، لافتا إلى أن القانون لم يتجاهل دور قطاع التأمين الطبى الخاص.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر صدورها خلال شهرين، سوف تتضمن الأسعار التى ستتعاقد بها الهيئة لمقدمى الخدمات، وسوف تكون متقاربة مع الأسعار التى تتعاقد بها شركات التأمين، مع مقدمى الخدمات، مما يفيد شركات التأمين عند استرداد التكلفة من هيئة التأمين الصحى.

وأكد أن الاسترداد نظام متبع عالميا فى المنظومات الصحية المشابهة، وتقوم شركات التأمين والرعاية بإرسال الفواتير للهيئة لاسترداد التكلفة، مقابل سداد المشترك لاشتراكه لصالح الهيئة وبجانب قسط شركة التأمين أو الرعاية الصحية.

وعقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعاً زمس بحضور وزير الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى معيط لبحث محاور التطبيق التنفيذى لقانون التأمين الصحى الشامل.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، إن الشركات عرضت ملاحظاتها على القانون، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المنظومة الجديدة، لافتا إلى عقد اجتماعات أخرى قادمة قبل صدور اللائحة التنفيذية، بهدف التنسيق بين القطاعين الحكومى والخاص.

وأشار الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، والعضو المنتدب لشركة «بلاتينوم للرعاية الصحية»، إلى أن الاجتماع ناقش دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، مثل تصميم منتجات لتغطية الخدمات المكملة والمساعدة والتغطيات التى لا تقدمها هيئة التأمين الصحى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة قبل تطبيق القانون فى بورسعيد فى يوليو المقبل.

وأوضح رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة، أنه تمت مناقشة عدد من النقاط التى ستؤثر بالسلب على القطاع، بعد إقرار القانون، أهمها عدم وضوح دور شركات التأمين فى التشريع، بجانب ضخامة مبالغ الاشتراكات التى ستحصلها هيئة التأمين الصحى من المواطنين.

وأكد محمد حنفى، العضو المنتدب لـ«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة»، أن الشركات تحتاج إلى وجود بروتوكول واضح لإدارة برامج التأمين الصحى، والمطالبات المالية بين هيئة التأمين الحكومية والشركات.