تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال

في مبادرة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، التقى الثلاثاء،المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والمالية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وذلك بما يتيح الفرصة لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي.

واستعراض خطوات الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتأثيراته على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، وطرح الحاضرون ملاحظاتهم بشأن جوانب الإصلاح، وما يرونه ضروريًا خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن التطرق لبعض ما يواجهونه من مشاكل في قطاع الأعمال ومقترحاتهم لحلها، ومن بينها المشاكل البيروقراطية وبعض إجراءات منح تراخيص الأراضي بغرض الاستثمار.وثمن ممثلو مجتمع الأعمال مبادرات الحكومة الإيجابية للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وأشادوا بالخطوات الإيجابية الجريئة وغير المسبوقة التي قامت الحكومة باتخاذها، والتي أسهمت في تحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.وأشاروا إلى إجراءات معالجة سعر الصرف التي كان لها تأثير ملموس على تحسن الصادرات والحد من الواردات وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام، لا سيما وأن سعر الصرف عنصر جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي.

من جانبهم إجاب الوزراء على استفسارات رجال الأعمال فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار لا سيما اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد التي ينتظر صدورها قريبًا. وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 9 أشهر فحسب، حققت تقدمًا ملحوظًا تعكسه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار هذه الجهود حتى تحقيق الأهداف المنشودة من خفض عجز الموازنة وتخفيف حدة التضخم والإسراع في إتمام المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير متطلبات الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى ما تبذله الدولة من جهود لدفع حركة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الداخل والخارج، وأشاد بالتحسن المضطرد في الميزان التجاري في ضوء زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.كما قام رئيس الوزراء بتوضيح كل النقاط التي أثيرت خلال اللقاء، والتأكيد على حرص الحكومة على دفع جهود رجال الأعمال في استكمال المشروعات، من خلال تذليل المعوقات التي تواجههم، وتقديم التيسيرات الممكنة لتحفيزهم نحو التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى مضي الحكومة في استكمال المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لا سيما مشروعات الكهرباء ومد شبكة الطرق، وإقامة محطات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستنعكس آثارها الإيجابية في وقت قريب على مناخ الاستثمار والأعمال، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بشكل مستمر والعمل كفريق واحد لخدمة الوطن، بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها في إطار التطوير المستمر الذي تحرص عليه الحكومة فيما يتعلق بمناخ الأعمال في مصر وبحيث ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري.