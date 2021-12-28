اقتصاد وأسواق

تفاصيل اجتماع خطة النواب مع 4 وزارات اليوم

لمناقشة متابعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022، فيما يخص وزارة الصحة والسكان ، فيما يخص دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان،  وتتضمن دعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج المواطنين. 
ياسمين فواز 8:22 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 8:22 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة متابعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022، فيما يخص وزارة الصحة والسكان، بحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، والصحة.    

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وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلي أن اللجنة كانت قد أصدرت توصية فيما يخص دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان،  وتتضمن دعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج المواطنين. 

وردّ ممثل وزارة الصحة، موضحًا أن المخصص للموازنة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 6.7 مليار جنيه، وما تم صرفه حتى الآن مبلغ 4.3 مليار جنيه، والمتبقي من المخصص في الموازنة لهذا الباب 2.4 مليار جنيه.

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وأشار إلي أن وزارة المالية ليس لديها مانع في صرف مبلغ مليار جنيه إضافي، وفقًا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) يتم تخصيصها لبند العلاج على نفقة الدولة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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