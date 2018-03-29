تفاصيل اجتماع خطة النواب مع 16 وزارة لتنفيذ استراتيجية 2030

ياسمين فوازعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا اليوم الخيس برئاسة النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنةوحضرت الاجتماع ممثلون لوزارات "المالية، والتخطيط، والقوى العاملة، الاتصالات، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي،

ياسمين فواز

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا اليوم الخيس برئاسة النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة

وحضرت الاجتماع ممثلون لوزارات “المالية، والتخطيط، والقوى العاملة، الاتصالات، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الصحة، النقل، الآثار، البيئة، الشباب والرياضة، الإسكان، التجارة، التعليم العالي، التربية والتعليم، والتموين”.

بدأ الاجتماع بتهنئة النائبة سيلفيا نبيل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية من خلال المؤشرات الأولية للأصوات، موضحة أن نسبة الإقبال من الناخبين كانت جيدة جدا ومشجعة.

وأوضحت سيلفيا نبيل في بداية الاجتماع أنها لا تطالب اليوم باستلام أخر تعديلات علي موازنات البرامج والاداء للوزارات المعنية، لعلمها أن الاعتمادات المالية لم تصل إلى الوزارات بعد، موضحة أنه قد تم تسليم الاعتمادات الكترونيا داخل اللجنة اليوم من المالية للوزارات الـ ١٦ حتى يبدأو العمل، كما سلمت وزارة التخطيط الخطط الخاصة بالوزارات المعنية.

وأضافت نبيل أنه تم الاتفاق على خطة العمل في الأسبوعين القادمين للانتهاء من التعديلات المطلوبة وتكون الموازنات جاهزة للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أبرز ملامح خطة العمل هو تحديد موعدين لتسليم الوزارات للموازنات، يومي الثلاثاء والخميس القادمين، لوزارة المالية حتى يتم مراجعتها المراجعة النهائية.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن جميع العاملين علي إعداد الموازنات الـ 16 وزارة، كموازنات برامج وآداء يكتبون التاريخ، فاعتمادها وإرسالها رسميا من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لاقرارها ستكون المرة الأولي في تاريخ مصر .