تفاصيل اجتماع خطة البرلمان لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030

ياسمين فواز عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور الدكتور ياسر عمر وكيل اللجنة، وممثلي وزارات "المالية والتخطيط والإسكان والتضامن والاتصالات والنقل…

ياسمين فواز

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور الدكتور ياسر عمر وكيل اللجنة، وممثلي وزارات “المالية والتخطيط والإسكان والتضامن والاتصالات والنقل والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وفي بداية الاجتماع، طلبت النائبة سيلفيا نبيل، من وزارتي المالية والتخطيط، استعراض ما تم في الفترة الماضية وتنفيذه من توصيات اللجنة.

وانتقدت نبيل، طلب الوزارات تأجيل الاجتماع أسبوع كامل لعدم الانتهاء من المطلوب، قائلة: “مصر محتاجة كل دقيقة نشتغل فيها، وأتمني ألا يتكرر هذا التأخير، ويقوم الجميع بما هو مطلوب منه”.

وأوضحت أن البرلمان سيخاطب الوزارات بالتأخير، وأسماء الجهات التي أوضحها ممثلي الوزارات أنها قصرت في إرسال تقاريرها، مطالبة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها مع المقصرين، لأن اللجنة لن تسمح بمثل هذا التقصير.

وخلال الاجتماع عرضت وزارة المالية الوزارات التي سلمت التقارير الربع سنوية والنصف سنوية، التضامن والنقل والإسكان سلموا الربع الأول والثاني، ووضعت اللجنة موعدًا نهائيًا لوزارة التعليم العالي في 11 فبراير لتسليم التقرير الربع سنوي، و28 فبراير لتسليم التقرير النصف سنوي، والتقرير النصف سنوي لوزارة الاتصالات 11 فبراير، على أن تقدم وزارتي المالية والتخطيط التدريب اللازم لهم.

وطالبت كافة الوزارات بتقديم المعوقات الفنية التي تقف أمامهم، وأنها لن تقبل أي معوقات متعلقة بتأخير تسليم الجهات أو أي تقصير منهم.

وأضافت أن الجميع يجب أن يتخذ خطوات فعلية، للتحول الفعلي لموازنات البرامج والآداء، وليس مجرد تحول ورقي.

وعرضت وزارة التخطيط ما تم الوصول إليه، والمعوقات التي تقابلهم مع الوزارات، وتوضيح أن وزارة الإسكان من أفضل الوزارات التي تقدمت، تليها التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على البدء بالعمل بمنظومة gfmis، وهي منظومة إلكترونية حية، وربط المنظومة بين وزارتي التخطيط والمالية، وإدراج الـ 16 وزارة داخل موازنة 18/19، المسلمة من الحكومة كموازنة برامج وآداء.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة الوزارات بالالتزام بنموذج وزاراة التخطيط، وإمكانية إضافة أي تفاصيل أخرى علي النموذج، وتقرير بمن قامت وزارة التخطيط بتدريبهم، ومستوياتهم الوظيفية، وعدد الدورات التي قدمت لهم، والتدريبات التي تلقوها، وحضور المسئول عن إستراتيجية 2030 في اجتماعات اللجنة.

وحددت اللجنة 28 فبراير المقبل، استلام موازنة البرامج والأداء للوزارات الجديدة التي ستطبق موازنة البرامج والأداء العام الحالي، و7 مارس لتسليم موازنة الوزارات “التعليم والنقل والاتصالات والتضامن والإسكان والتعليم العالي” بشكل نهائي، بعد وضع الاعتمادات المالية لهم، والاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل يوم 12/2.