سيـــاســة

تفاصيل اجتماع «خارجية النواب» لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة
ياسمين فواز 5:42 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 5:42 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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استعرضت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، وأن المستشارة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية، لم تخض الانتخابات الأخيرة فى المانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية”.


وأشار درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، وتعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوفا.

وأكد أن هناك دول أوروبية تتعلم من مصر فى هذا الملف، ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء، وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية، وهذا قدرها، ونحن دولة كبري وقوية، وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

وقال إن مصر لم تحارب ولم تدخل حروبا عالمية وتقتل الملايين، بل دائما تثري الإنسانية بدورس مهمة، مضيفا أن الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية، وأن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها” داعيا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية فى ملف الهجرة غير الشرعية.

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وشدد على أن الدولة المصريين والمصريين يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا: “نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون علي فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين”.

من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، أن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة عير الشرعية.

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وأوضحت أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا.

وقالت: مصر بها 6 ملايين مواطن أجنبي، يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :” منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة”.

وأشارت إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة: “كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلي أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل”.

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وتابعت: “أنا شخصيا فخورة أن هناك اهتماما ودعما للتعلم الفني، وفخورة أن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم”.

من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال: “يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات، والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع”.

فيما أشادت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة الشئون الخارجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة”.

أوضحت خلال كلمتها أن ما يتم من خلال مبارده حياة كريمة التى تعد من أهم المشروعات بالقرن الماضي يجب التسويق له حتي يمكن الحصول على منح”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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