تفاصيل اجتماع جهاز تنظيم الاتصالات مع فودافون

مصادر: استمر مدة قصيرة دون تحديد موعد لاحق محمود جمال: علمت "المال" أن الاجتماع الأول الذى عقده مسئولو جهاز تنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، مع ممثلى شركة فودافون مصر لدراسة زيادة أسعار خدماتها بعد ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة انتهى بلا نتائج تذكر. وأعلن مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التن

مصادر: استمر مدة قصيرة دون تحديد موعد لاحق



محمود جمال:

علمت “المال” أن الاجتماع الأول الذى عقده مسئولو جهاز تنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، مع ممثلى شركة فودافون مصر لدراسة زيادة أسعار خدماتها بعد ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة انتهى بلا نتائج تذكر.

وأعلن مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات سابقة منذ أيام، عن تقدم شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، بطلب إلى المرفق لبحث زيادة أسعار خدماتها، ووعد الجهاز بدراستها جيدا بما يضمن تقديم خدمة جيدة للعميل.

وأوضحت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات لـ”المال” أن اللقاء لم يستغرق فترة طويلة، دون تحديد موعد اجتماع آخر فى أقرب وقت ممكن.

كانت «المال» قد انفردت يوم 12 يوليو الماضي بالكشف عن اعتزام شركات المحمول مخاطبة مرفق تنظيم الاتصالات رسميا للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة 15 %، مقابل تقديم دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية للعملاء.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات خلال مارس الماضى، فإن عدد عملاء فودافون مصر يصل إلى 41.8 مليون عميل من إجمالى عدد مشتركى المحمول بمصر والبالغ 99.9 مليون عميل.