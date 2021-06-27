تفاصيل اجتماع «تعليم البرلمان» مع خالد عبدالغفار بشأن مدارس «STEM»

أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أنها تحرص علي حل كل المشكلات التي تواجه مدارس stem، وتذليل أي عقبات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان : “نحن في جلسة اليوم ندير حوار لإنهاء الجدل، هذه المدارس تهمنا، ونشجعها ونحرص علي حل أي مشكلة تواجهها، ونحرص علي مصلحة جميع طلابنا، ومدارس stem، وأنا كنت من الناس الذين بدأوا في إنشاء هذا النوع من المدارس، وكنت مسئول عن التنسيق بين طلبة stem في الإسماعيلية وبين جامعة قناة السويس، وبالتالي نحن مهتمون بهذه المدارس منذ بدايتها”.

وتحدث النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان ، عن عدم وجود موازنة مخصصة لمدارس stem، لأنها تابعة لموازنة وزارة التربية والتعليم،

وقال إن هذا النظام من التعليم يحسب للحكومة المصرية ونأمل التوسع في هذا النظام.

واستمعت لجنة التعليم في البرلمان، إلي رضا منصور، رئيس مجلس أمناء مدارس stem، والذي قال في كلمته: “الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، يتعاون معنا كثيرا”، متابعا: “طلاب مدارس stem بيدخلوا تخصصات ما بين طب بشري وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وهندسة وعلوم وأخري، وأمر طبيعي يدخل نحو 80% منهم كليات الطب، وذلك يتوافق مع اللائحة التي أنشئت هذه المدارس علي أساسها، وتوجد بعض المشكلات بالنسبة للتنسيق، وأنا ضد أن الأولاد يسافروا الخارج، بلدنا أولي، والدولة تصرف علي طالب stem نحو 180 ألف جنيه”.

وتابع: “السنة الماضية دخلت كليات في التنسيق غير مذكورة في اللائحة، مثل حاسبات ومعلومات، المفروض ذلك يحدث في العام التالي، حتي يكون لدي الطالب فرصة للاختيار”.

واستطرد: “نطلب من الوزير أن يرجع لنا المنح المتعلقة بالجامعات الخاصة، والالتزام بالنسبة المرنة دون التقيد بالمجموع، وأن تدخل كليتي العلاج الطبيعي وفنون عمارة، ضمن الكليات والنسبة المرنة، وأن يكون التنسيق بعد المرحلة الثانية لمدة 10 أيام”.

وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مؤكدا أنه لا يستطيع إجبار الجامعات الخاصة على تقديم منح، ولكن يمكن أن يرسل أي طلب معقول لها لدراسته، مشيرا إلي عدم ممانعته دخول كليتي العلاج الطبيعي وفنون العمارة ضمن الكليات مع اعتبارها ضمن النسبة المرنة.

من جانبه، أشار الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إلي توصيات الاجتماع، ومنها أن يرسل وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة لدراسة مسألة تقديم منح لمدارس stem، وتوصية بالالتزام بالنسبة المرنة في التنسيق، وإعادة النظر في اللائحة المتعلقة بمدارس stem، وبالنسبة لامتحانات القدرات يسمح لهم بدخول كليتي فنون عمارة والعلاج الطبيعي، وأن التنسيق يبدأ بعد المرحلة الثانية لمدة 10 أيام، وبعض المنح للبرامج الخاصة والمتميزة في الجامعات الحكومية، وقائمة الكليات تكون واضحة ومحددة.