تفاصيل اجتماع النواب مع القاضى لمناقشة كروت الشحن

ياسمين فوازكشف النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماعها أمس الأول الإثنين مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة بشأن قرار زيادة أسعار كروت الشحن وتدنى مستوى جودة خدمات الإنترنت، وسوء تغطية شبكات المحمول فى عدد من المنا

ياسمين فواز

كشف النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماعها أمس الأول الإثنين مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة بشأن قرار زيادة أسعار كروت الشحن وتدنى مستوى جودة خدمات الإنترنت، وسوء تغطية شبكات المحمول فى عدد من المناطق.

وأكد شمردن فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزير برر زيادة أسعار كروت الشحن بارتفاع تكاليف التشغيل على شركات المحمول منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، دون أى إشارة لاحتمالات التراجع عن القرار.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات أن الوزير حرص على تسجيل مقترحات النواب بخصوص تعويض المستخدمين عن الزيادات السابقة، مبينا أنه تقدم بأحدهما يتضمن منح دقائق مجانية أو عروض أخرى بديلة تعوض زيادات كروت الشحن.

واعترض وكيل اللجنة على اتخاذ الوزير قرار رفع الزيادة دون الرجوع الى البرلمان، واختيار توقيت الإجازة لفرض القرارات كأمر واقع، وهو ما لم يرد عليه الوزير.

كما لفت إلى مطالبة عدد من النواب بالاطلاع على ميزانية الوزارة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة تقديم خدمة المحمول ومردود الزيادة وإجراء مقارنة بينهما، ووعد الوزير بتوفير التقارير اللازمة الفترة المقبلة لمن يريد الاطلاع عليها.

وفيما يخص جودة الخدمة المقدمة، وحصول الشركات على مبالغ باهظة من المواطنين من خلال فتح الخطوط والتلاعب بقيم الرصيد، قال القاضي: «سيكون هناك إحكام للرقابة طبقا لقرار مجلس الدولة الصادر مؤخرا والذى يعطى الوزارة الحق فى مراقبة شركات المحمول ومحاسبة المخالف للنصوص القانونية».

وأكد أن وزير الاتصالات وعد بتنفيذ خطة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت الأرضى إلى 4 ميجابايت، لافتا إلى أن أسعار الخدمة فى مصر أصبحت منافسة للأسعار العالمية، كما انها فى تحسن مستمر، وشهدت السنوات الماضية تطورا كبيرا فى هذا الصدد نتيجة دعم الدولة للقطاع.

وأشار شمردن إلى أن اللجنة أوصت فى نهاية اجتماعها أمس الأول بضرورة مراقبة أداء الوزارة، والتأكد من تحسن الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن الوزير وعد بتغطية المناطق التى تعانى من سوء الخدمة تدريجيا.

يذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات وافق يوم 29 سبتمبر الماضى على زيادة أسعار كروت الشحن عبر خصم %36 من رصيد العملاء، ليصبح سعر بيع فئة 10 جنيهات على سبيل المثال 10.5 بدلا من 11، على أن يمنح رصيدًا بـ7 جنيهات فقط بناء على دراسات تقدمت بها شركات «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات».