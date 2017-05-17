تفاصيل اجتماع النائب العام مع فريق التحقيق الإيطالي بخصوص ريجيني

كتبت: نجوى عبد العزيزقال المستشار نبيل صادق النائب العام في بيان اليوم، إنه اتفق مع العام فريق التحقيق الإيطالي الذي يزرو مصر حاليا، على إبرام اتفاق للبدء في استرجاع محتويات الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطات مترو القاهرة قبل نهاية شهر مايو الجاري.وبحسب البيان، تم عقد عدة لقاءا

كتبت: نجوى عبد العزيز

قال المستشار نبيل صادق النائب العام في بيان اليوم، إنه اتفق مع العام فريق التحقيق الإيطالي الذي يزرو مصر حاليا، على إبرام اتفاق للبدء في استرجاع محتويات الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطات مترو القاهرة قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وبحسب البيان، تم عقد عدة لقاءات على مدى يومي أمس واليوم بين فريق محققي نيابة روما ونظيره المصري، في تمت خلالها إجراء تقييم عميق لمسائل التحقيق المفتوحة وتبادل المعلومات، وتبادل المحاضر والمستندات.

وسلم فريق التحقيق المصري نظيره الإيطالي الجزء الأول من المستندات المطلوبة من جانب نيابة روما في طلب المساعدة القضائية الدولي المؤرخ في 15 مارس الماضي.

وأكدت النيابتان المصرية والإيطالية إصرارهما على استمرار التعاون في التحقيقات، حتى يتم التوصل إلى مرتكبي واقعة اختطاف وتعذيب جوليو ريجيني.