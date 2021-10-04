سيـــاســة

تفاصيل اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان.. اليوم

تضمنت مناقشة ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان
ياسمين فواز 11:57 ص, الأثنين, 4 أكتوبر 21 11:57 ص, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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اجتمعت اللجنة العامة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستهل المستشار الدكتور رئيس البرلمان ، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات، وانتهى الرأى بشأن الموضوعين إلى ما يلى:

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الموضوع الأول:

انتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».

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وذلك على النحو الذى سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم.

الموضوع الثانى:

انتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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