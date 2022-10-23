تفاصيل اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بضرورة مراعاة العدالة في اختيار ممن يتم التعاقد معهم من معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية (محافظة الدقهلية).

يأتي ذلك خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الاحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح نعمة الله، بشأن تأخر إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية (محافظة الدقهلية) .

من جانبها، قالت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضوة مجلس النواب إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن استغاثات ما يقرب من 1533 من معلمى الحصة السابقين بالمعاهد الأزهرية، من تأخر إجراءات التعاقد معهم أسوة بزملائهم الذين عملوا معهم حتى عام 2012 فى نفس الفترات.

وأشارت النائبة إلى أن من ضمن المعلمين، أشخاص من ذوى الإعاقة ويجب أن يتم أخذ وضعهم فى الاعتبار فى أولوية التعيين.

وأوصت اللجنة بضرورة وضع هؤلاء العاملين ضمن الأولوية فى التعاقد داخل المعاهد الأزهرية، خلال الفترة القادمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، وأن تكون هناك عدالة فى اختيار من يتم تعيينهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء كلية دراسات إنسانية بمدينة إيتاي البارود (محافظة البحيرة) بجوار كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

وقال النائب إن كلية اللغة العربية، بجوارها مساحة كبيرة خالية، ولا يوجد هناك كلية تربية انسانية بنات، تابعة لجامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذا الطلب غير قانونى، طبقا لقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأزهر، وأن الأرض ليست تابعة لمحافظة البحيرة، والأرض تابعة لقرى أخرى، وهذا يجعل الأرض ليست فى عاصمة المحافظة ولا يمكن البناء فى أرض خارج عاصمة المحافظة.

وأوضح أن إنشاء الجامعات الأزهرية يكون في العاصمة فقط وليس فى المحافظات، مؤكدا أن الأزهر لا يمانع فى أى طلب طالما توفرت الأرض داخل حدود عاصمة المحافظة .