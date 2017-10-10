تفاصيل اجتماع العلاقات الخارجية بالبرلمان





رضوان: ضرورة توثيق علاقات مصر بدول حوض البحر الأبيض والدول الرئيسية في آسيا

طارق رضوان يرسل مذكرة للخارجية لتعديل مشروع قانون رفع رسم مباني الوزارة لشبهة عدم دستوريته

ياسمين فواز

استعرضت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان المحاور الاساسية لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وحددت اللجنة في اجتماع عقدته أمس الاثنين اربع محاور هي العمل التنظيمي داخل مجلس النواب،و العمل داخل جمهورية مصر العربية،بالاضافة الي علاقات مصر الخارجية والتواصل مع الوزارات المعنية.

من جانبه اكد رئيس اللجنة على ضرورة ان تعتمد خطة اللجنة على سياسة المبادرة وليس رد الفعل وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع برلمانات الدول الاخرى والحضور القوي للبرلمان المصري على الساحة الدولية، كما اشار الى ضرورة ربط السياسة الخارجية باهداف مصر الداخلية خاصة في ظل اصدار البرلمان المصري لعدد من التشريعات الهامة منها قانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الجمعيات الاهلية والذي لم يتم الترويج له خارجيا مما أدى الى انتقاده من بعض القوى الدولية.

وأكد طارق رضوان على ضرورة توثيق علاقات مصر بالدول المحورية في العالم لاسيما دول حوض البحر الابيض المتوسط والدول الرئيسية في قارة اسيا.

كما تناول الاجتماع استعراض مشروعات القوانين المحالة للجنة خلال دور الانقاد السابق وهي مشروع قانون مقدم من السفير محمد العرابي عضو اللجنة بشأن رفع سن الاحالة للمعاش لاعضاء السلك الدبلوماسي من ٦٠ عام الى ٦٥ عام وقد وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد الماضي وسيعرض على المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

بالإضافة الي مشروع قانون مقدم من الحكومة برفع قيمة رسم مباني وزارة الخارجية من ٥ الى ٢٠ جنيه ونظرا لوجود شبهة عدم دستورية على مشروع القانون المقدم فقد قام رئيس اللجنة بارسال مذكرة بهذا الشأن لوزارة الخارجية لتعديل المشروع في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، الي جانب مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمي بشان نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج والذي سيوضع على جدول اعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

وفي ختام اجتماع اللجنة وجه رئيسها النائب طارق رضوان، الشكر للنائبين السفير محمد العرابي والدكتور احمد سعيد رئيسي اللجنة السابقين على جهودهما لرفعة شأن مصر والبرلمان المصري خلال دوري الانعقاد السابقين.

كما اعلنت اللجنة تأييدها ودعمها للسفيرة المشيرة خطاب في معركتها الانتخابية متمنية لها الفوز بمنصب مدير منظمة اليونيسكو.