تفاصيل اجتماع السيسي ورئيس جنوب أفريقيا

المال - خاص التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وذلك على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس". وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد فى بداية اللقاء حرص مصر على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أهمية تع

المال – خاص

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وذلك على هامش أعمال قمة تجمع “بريكس”.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد فى بداية اللقاء حرص مصر على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية، بما يرقى إلى مستوى التحديات التى تواجهها ويلبى طحموحات شعوبها فى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تطوير التعاون مع دول تجمع “بريكس”، والذى يعد أحد أهم التجمعات على الساحة الدولية، معرباً عن أطيب تمنياته بنجاح جنوب أفريقيا فى استضافة القمة القادمة لدول التجمع.

من جانبه، أكد الرئيس زوما حرص بلاده على تعميق وتوثيق علاقات التعاون مع مصر، مشيراً إلى دورها المحورى الهام فى القارة الأفريقية وفى منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن حرص دول تجمع “بريكس” على تعزيز التعاون مع الدول النامية، لما يمثله هذا التعاون من فرصة لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا حرص بلاده على دعوة مصر للمشاركة فى قمة العام القادم، مشيراً إلى الرغبة فى أن يكون “بريكس” تجمعاً لنشر قيم السلام والاستقرار والتعاون المشترك.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيسان استعرضا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وأعربا فى هذا الصدد عن دعمهما لمشروع إنشاء طريق القاهرة/ كيب تاون بما يساعد فى تنمية حركة التجارة بين البلدين ومع العديد من مختلف دول القارة الأفريقية. كما أكدا أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بما يساهم فى تطوير التعاون فى المجالات المختلفة.

وناقش الرئيسان كذلك سبل تعبئة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف الذى أصبح يمثل عائقاً أمام عملية التنمية.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الصلة بالقارة الأفريقية، حيث أعرب الرئيسان عن أهمية مواصلة العمل على التوصل إلى حلول سلمية لمختلف النزاعات التى تشهدها القارة والسعى نحو استعادة الأمن والاستقرار فى ربوعها. كما أكد الرئيسان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين سواء فى إطار الاتحاد الأفريقى أو مختلف المحافل الدولية.

وقد عرض الرئيس خلال اللقاء سياسة مصر الثابتة التى تقوم على التعاون مع كافة الدول والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعياً لتحقيق السلام والتنمية، فضلاً عن رفض التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة.

وقام الرئيس بتوجيه الدعوة للرئيس الجنوب أفريقى للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب، ومنتدى “أفريقيا 2017″، المقرر عقدهما في شرم الشيخ في نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقد رحب الرئيس زوما بالدعوة مؤكداً تطلعه لزيارة مصر.