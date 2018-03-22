تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ووزير النعليم العالي

المال- خاصاجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة

المال- خاص





اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد وزير التعليم العالي عرض، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس المتعلقة بتطوير منظومة الجامعات المصرية وإنشاء جامعات جديدة من خلال التوءمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، حيث تناول السيد الوزير نتائج زياراته لكل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا سعيًا لترسيخ التعاون مع تلك الدول وإنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وعرض السيد الوزير، في هذا الإطار، الموقف التنفيذي للجامعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالفعل، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجامعة اليابانية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن تلك الجهود من شأنها المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًّا، مشيرًا إلى أن بعض الكليات العلمية في مصر تحتل بالفعل مراتب متقدمة بالتصنيفات الدولية مثل الهندسة والزراعة والصيدلة التابعة لجامعة القاهرة، إلا أن أغلب التصنيفات العالمية يتم إجراؤها وفقًا لإمكانات الجامعات ككل وليس على مستوى الكليات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير أشار، خلال الاجتماع كذلك، إلى التعديلات التشريعية ومشاريع القوانين الجديدة المقرر تقديمها من أجل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، منوهًا بالقوانين المتعلقة بوكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم والتكنولوجيا ورعاية المبتكرين، والمستشفيات الجامعية وغيرها.

كما عرض السيد الوزير، في هذا السياق، المستجدات على صعيد إنشاء وكالة الفضاء المصرية. واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت شعار “إطلاق طاقات المصريين”، لافتاً إلى أن المحاور والأهداف الرئيسية للمؤتمر تشمل مراجعة أولويات البحث العلمي في إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والإسهام في حل التحديات القائمة وخدمة أهداف التنمية، وخاصة المشروعات القومية العملاقة.

وذكر السفير بسام راضي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوي الجامعات والمعاهد المصرية وتصنيفها عالميا، وشدد سيادته في هذا الإطار بالالتزام بعدم السماح بإنشاء أية جامعات جديدة إلا بالتوأمة مع أفضل الجامعات في العالم بما يضمن المستوي التعليمي الذي تقدمه للطلاب، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة، لافتاً إلى محورية مؤسسات التعليم العالي في تكوين وبناء الإنسان المصري وأهميتها القصوى في عملية التنمية الاجتماعية وبناء جيل للمستقبل من الكوادر وفق أعلى المعايير الدولية اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية والتطور بقيادة كتلة كبيرة من شباب مصر المؤهل والمتمتع بالقدرة على الابتكار والبحث العلمي.