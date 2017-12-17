تفاصيل اجتماع السيسي بوزير داخلية إيطاليا

- الرئيس: نسعى لبيان الحقيقة الكاملة بقضية ريجينيالمال - خاصأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توافر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عبر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية خلال الفتره الماضية. ج

– الرئيس: نسعى لبيان الحقيقة الكاملة بقضية ريجيني





المال – خاص



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توافر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عبر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية خلال الفتره الماضية.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.





وفي الوقت الذي أعلن فيه راضي، أنه من المنتظر أن يُعقد لقاء قريباً بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة فى هذا الصدد، ثّمن ماركو مينيتى التصريحات التى أدلي بها الرئيس السيسي حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة فى قضية الطالب ريجينى، والتى أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى. وفي الوقت الذي أعلن فيه راضي، أنه من المنتظر أن يُعقد لقاء قريباً بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة فى هذا الصدد، ثّمن ماركو مينيتى التصريحات التى أدلي بها الرئيس السيسي حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة فى قضية الطالب ريجينى، والتى أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى. اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على مستوى مختلف الأصعدة، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

