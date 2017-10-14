تفاصيل اجتماع السيسي بوزراء الإسكان والكهرباء والبترول

المال - خاصعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً ضم كلاً من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والري والموارد المائية، بالإضافة إلى اللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باس

المال – خاص

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً ضم كلاً من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والري والموارد المائية، بالإضافة إلى اللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأربعاء الماضي، ولاسيما بالنسبة لتزويدها بالمرافق اللازمة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز بشكل مستدام، وعرض الوزراء والمسئولون الحاضرون خلال الاجتماع الخطوات الجاري تنفيذها على هذا الصعيد، فضلاً عن التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية سعياً لتحقيق هذا الغرض.

واطمأن الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في توصيل شبكات المرافق المختلفة إلى العاصمة الإدارية، واتساق تلك الجهود مع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات المختلفة هناك.

وأكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تكامل الجهود المبذولة لتوصيل المرافق بشكل مستدام إلى العاصمة الجديدة، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير الدولية، وبما يضمن أن تكون العاصمة الجديدة مدينة حديثة وذكية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي بالنسبة للإنشاءات الجارية بالمدن الجديدة الأخرى بمختلف أنحاء الجمهورية، وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية مراعاة توصيل تلك المدن بشبكة الطرق القومية وتوفير مواصلات النقل الجماعي لساكنيها، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء والمناطق الخدمية والترفيهية والمرافق المختلفة وفقاً لأعلي المستويات، بما يساهم في توفر حياة كريمة لسكان تلك المدن.