تفاصيل اجتماع «الرعاية الصحية» مع وفد إندونيسي لتعزيز التعاون بالسياحة العلاجية والخدمات الطبية

استقبل

أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية وفد رفيع المستوى من أمانة مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي الإجتماعي بدولة إندونيسيا BPJS Kesehatan، لبحث تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين.

وضم الوفد الإندونيسي، كلًا من السيد يولي هارسونو، نائب أمانة مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والثقافة، والسيد تيجوه سوبريادي، مساعد نائب أمانة مجلس الوزراء لشئون الصحة والدين والشباب والرياضة، والسيد مونديهارنو، مدير العلاقات المؤسسية بالهيئة المنفذة للتأمين الصحي الاجتماعي بإندونسيا، والسيد مهليل روبي، مدير التخطيط والتطوير بالهيئة، والسيد دافيد بانجون، مدير زيادة الإشتراكات، والسيدة وديانتي يوتامي، مساعد نائب مدير العلاقات المؤسسية.

مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

واستعرض اللقاء، والذي عُقد بالمقر الرئيسي هيئة الرعاية الصحية في مدينة نصر، تطورات نظام الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي المصري، ومراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام طب الأسرة، وتسهيلات تقديم الرعاية الطبية للمرضى، والقوانين والتشريعات المصرية للتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وملامح النظام الصحي المصري الجديد.

واستعرض، رؤية ورسالة وقيم وأهداف هيئة الرعاية الصحية، ومجهوداتها وإنجازاتها في تطور خدمات الرعاية الصحية في فترة قصيرة وبشكل سريع، والمبادرات الصحية والتوعوية، واستحداث حزم الخدمات الطبية، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد للجودة، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، وقنوات التواصل لرضاء المنتفعين، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والتأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، وتبني الحلول المتطورة والمبتكرة في الرعاية الصحية لضمان الاستدامة.

واستعرض، أيضًا نتائج زيارة الوفد الإندونيسي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وإطلاعهم على رحلة علاج المرضى، والمستويات الثلاثة لخدمات الرعاية الصحية “الأولية، الثانوية، الثالثية”، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت، والأقسام المختلفة للتشخيص والعلاج، والخدمات الفندقية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وغيرها من دلائل التقدم الهائل للرعاية الصحية في مصر، كما تطرق إلى أوجه التشابه بين النظام الصحي المصري والإندونيسي لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة والشاملة للمواطنين.

تعزيز التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتبادل الخبرات

وناقش اللقاء، أوجه تعزيز التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات التغطية الشاملة، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتطبيق نظم الرعاية الأولية، ومعايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية في المستشفيات، والتوزيع الجغرافي الكامل للخدمات، والتسهيلات على المرضى، وتحسين تجربتهم في تلقي الخدمات الطبية، وغيرها من المحاور التي تضمن استمرارية الارتقاء بقطاع الخدمات الطبية في البلدين.

تعزيز الفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية تعزيز التعاون مع أمانة مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي الإجتماعي بإندونسيا، لتبادل ونقل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية، ولاسيما التحول الرقمي، والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى بحث التعاون لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل ونقل الخبرات في المجالات سالفة الذِكر، كما أشار إلى بحث تعزيز التعاون لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من إندونيسيا للعلاج بمصر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما تمتلكه من تجهيزات طبية وغيرطبية هائلة، وكوادر طبية على أعلى مستوى، مما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية “نرعاك في مصر”.