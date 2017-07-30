تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود

أحمد الللاهونيأكد خالد الخلقي، عضو غرفة دباغة الجلود والمتحدث الرسمي للجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، أن كل ما يهمنا هو الحصول على حقوقنا ولا نريد من الغرفة أي شيء.وأضاف الخلقي أن مؤتمر اليوم يبحث تصويت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على استمرار عمل مجلس إدارة الغرفة في القيام بمهامه أو سحب ا

أحمد الللاهوني

أكد خالد الخلقي، عضو غرفة دباغة الجلود والمتحدث الرسمي للجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، أن كل ما يهمنا هو الحصول على حقوقنا ولا نريد من الغرفة أي شيء.

وأضاف الخلقي أن مؤتمر اليوم يبحث تصويت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على استمرار عمل مجلس إدارة الغرفة في القيام بمهامه أو سحب الثقة من مجلس حربي بسبب فساد “الروبيكي” وعمليات النقل من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، بعد ما شاب عملها من تهم فساد ومحاباة للـ10 الكبار على حساب صغار أصحاب الورش.

وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض توقيعات الجمعية العمومية على بلاغ للنائب العام، وبلاغ للرقابة الإدارية ضد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومحمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود بتفاصيل وقائع الفساد، ومشاكل في عملية الحصر والتي اختلفت من حصر 2007، و2009، و20013، وحصر مجلس الوزراء بـ 2016.

ولفت الخلقي إلى أن الجمعية العمومية تقدمت بمذكرة للمهندس محمد زكي السويدي في وقت سابق بهدف تنظيم المؤتمر في بيت الصناع، وهو ما لم يتم الرد عليه إلى الآن، بالإضافة إلى أن الجمعية طلبت من رئيس الغرفة الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية بصفة طارئة، وهو ما تم رفضه دون إبداء أي أسباب.

في السياق ذاته، قالت حنان الصعيدي عضو مجلس النواب عن سور مجري العيون سابقا: إن مجلس إدارة غرفة الجلود برئاسة محمد حربي لا يمثل أصحاب المدابغ؛ لأنه باع القضية بعد حصوله على 23 ألف متر في الروبيكي، وأصبحت مصالحة تتضارب مع مصالح صغار أصحاب الورش.

وأضافت أن عملية النقل للروبيكي مليئة بالفساد وإهدار المال العام، خاصة بعد حصول 12 فقط من كبار أصحاب المدابغ على 80% من إجمالي مساحة الروبيكي على حساب أكثر من 1669 من أصحاب المدابغ، وطالبت بتشكيل لجنة لمتابعة عمليات النقل والتعويضات لأصحاب الورش الصغيرة.

وأكدت الصعيدى خلال مؤتمر أصحاب ورش مجري العيون لسحب الثقة من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود برئاسة محمد حربي، المنعقد اليوم، أن أكثر المتضررين من عمليات نقل المدابغ إلى الروبيكي هم مستاجرو الورش الذين لا يجدون قوت يومهم الآن، ولن يتم تعويضهم أو نقلهم إلى الروبيكي.

وقالت الصعيدي إن الحكومة عليها توفير أماكن لهؤلاء المستأجرين، وأصبحت التعويضات التي حصل عليها صغار أصحاب الورش غير مناسبة تماما للغلاء الذي يعيشه المواطنون حاليا، والارتفاع المستمر للأسعار لأن الحكومة عوضت أصحاب المدابغ ليس على أساس السعر الحالي للأرض، مؤكدة أننا لسنا ضد التطوير ومع الدولة في التنمية والتطوير ونأمل أن تكون مصر القديمة من أرقى الأحياء في مصر.

وأشارت إلى أن وقت الاتفاق على النقل إلى الروييكي منذ سنوات كان الاتفاق على أن سعر المتر 300 جنيه إلا أن السعر اختلف وأصبح المتر الآن 2000 جنيه، متسائلة لماذا لم يتم التعامل مع التعويضات لأصحاب الورش بنفس الكيفية وتعويضهم بسعر اليوم؟.

ونفت الصعيدي ما أعلنه وزير الصناعة من بدء إنتاج الجلود بالروبيكي أمس، مؤكدة أن هذا الجلد خرج من ورش مجري العيون على الروبيكي لأخذ الصور مع الوزير وعاد مرة أخرى إلى مدابغ مجرى العيون.