تفاصيل اجتماع اتحاد المستثمرين بنقيب المهندسين الجديد

أحمد اللاهونى طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التعليم العالى بضرورة تعديل المناهج الدراسية لكلية الهندسة، واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل، فضلا عن توفير فرص تدريبية للطلاب بالمصانع.وأبدى أعضاء جمعيات المستثمرين خلال اجتماعهم مساء اليوم، مع المهندس هانى ضاحى، نقيب الم

أحمد اللاهونى

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التعليم العالى بضرورة تعديل المناهج الدراسية لكلية الهندسة، واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل، فضلا عن توفير فرص تدريبية للطلاب بالمصانع.

وأبدى أعضاء جمعيات المستثمرين خلال اجتماعهم مساء اليوم، مع المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين مساء اليوم الاثنين، استعدادهم لتوفير فرص تدريب عملية للطلاب ليستفيد الطرفين من بعضهما البعض.

** تعاون مستمر





وأكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، سعى الجمعيات للتعاون المثمر مع كليات الهندسة بجميع محافظات الجمهورية للاستفادة من مشاريع التخرج التى يقدمها الطلاب فى تطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن مجموعة النساجون تحتاج إلى بعض التخصصات ولا تجدها بسبب قلة عدد خريجين تلك الأقسام، معلنا عن اتاحة 10 منح دراسية بالجامعة البريطانية واكاديمية الشروق.

وقال محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية بدأت منذ 10 سنوات مبادرة “ربط الصناعة بالجامعات”، للاستفادة من الأخيرة فى البحث العلمى فى تطوير الصناعة مقابل الاستفادة من الصناعة فى التدريب العملى.

ولفت إلى أن المبادرة تضمنت الاتفاق مع عدد من الجامعات على إرسال قائمة بأسماء الطلبة وتوزيعها على المصانع وفقا لتخصصاتهم، واختيار مشروعات تخرج تخدم توجهات الدولة فى التنمية الحديثة.

وشدد على ضرورة زيادة معاش المهندسين، معتبرًا أن قيمته الحالية سيئة، ويجب رفعه بما يتناسب مع سنوات العمل.

** خطط إنقاذ جديدة





من جهته قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الجديد، إن السنوات الأربع الماضية تم فيها اقامة مشروعات قومية وخاصة في البنية التحتية ستشعر بها الأجيال المقبلة.

وأضاف أن هذه المشروعات تمت على يد مهندسين مصريين، وهو ما يعد مصدر فخر لنقابة المهندسين.

وأشار إلى أن النقابة مرت بمنعطف خطير خلال الفترة الماضية وحدث تراجع في الأداء وكانت السلبيات أكثر من الإيجابيات، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بالترشح على منصب نقيب المهندسين بعد فترة تفكير استمرت 3 شهور.

وأكد أن التعليم الهندسي يمر بمشكلة حقيقية وبه تجاوز غير مقبول ولا يفي بمتطلبات التطور العصري مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك دور فاعل للنقابة.

وأوضح نقيب المهندسين، أن الجامعات الخاصة والأجنبية اتخذت خطوات واسعة في تطوير المناهج الدراسية ولكنه لم يصل بعد للجامعات الحكومية وتحتاج للتطوير عن طريق المجلس الأعلى للجامعات.

وكشف ضاحي، عن إنشاء مكاتب استشارية تابعة للنقابة للعمل كإستشاري للحكومة والشركات الحكومية والمستثمرين

وأشار إلى أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في مجالات التدريب عن طريق عمل مسابقا لاختيار متدربين مصريين بألمانيا، مشددا على ضرورة اختيارهم بدقة وعناية ليكونوا ممثلين يعبروا عن التعليم الهندسي بمصر.

وأكد أن صندوق النقابة به عجز يصل إلى 167 مليون جنيه

ولفت إلى أن مجلس النقابة الحالي يخطط لزيادة الموارد بخلاف الاشتراكات، وذلك عن طريق استغلال أصول النقابة وأعادة تشغيل مصانعها المتوقفة مثل مصنع مكرونة المهندس ومصانع للأعلاف، مشيرا إلى أن تنمية هذه الأصول إما عن طريق بيعها أو إعادة تشغيلها.

وأوضح أن النقابة تستقبل منح وتبرعات من رجال أعمال عرضوا دعم النقابة عن طريق المنح والتدريب لشباب المهندسين.