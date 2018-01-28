تفاصيل اتفاق الغرير الإماراتية لضخ مليار دولار في مصر

المال - خاص وقعت شركة القناة للسكر، شركة مساهمة مصرية (جزء من مجموعة شركات جمال الغرير، وهي مجموعة تعمل في مجالات صناعية وتجارية وخدمية بالإمارات العربية المتحدة) اتفاقيتين رئيسيتين مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاقامة مشروع استثم



المال – خاص



وقعت شركة القناة للسكر، شركة مساهمة مصرية (جزء من مجموعة شركات جمال الغرير، وهي مجموعة تعمل في مجالات صناعية وتجارية وخدمية بالإمارات العربية المتحدة) اتفاقيتين رئيسيتين مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاقامة مشروع استثمارى متكامل عبارة عن عقد استئجار 181180 فدان من الأراضي الصحراوية، غرب محافظة المنيا (250 كم جنوب العاصمة المصرية، القاهرة) لغرض استصلاح الأراضي والزراعة، أما العقد الآخر فهو بيع مليون متر مربع لغرض بناء مصنع لانتاج السكر عالي الجودة من البنجر.

وقال إسلام سالم؛ الرئيس التنفيذ لشركة القناة للسكر، في بيان صحفي صادر اليوم، إن هذا المشروع هو نتاج دراسات وجهود استمرت على مدار ٣ سنوات كاملة مشدداً على الدور الفاعل والقوي الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية ((Administrative Control في تذليل العديد من العقبات التي واجهت إقامة المشروع.

كما أكد أن العمل الجماعي والمؤسسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل قد أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة المرضية. وأخيراً وليس آخراً فإن القرار الشجاع لتعويم الجنيه والذي اتخذته القيادة السياسية وأداره باحتراف محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أدى إلي إزالة الاسوق الموازية للعملة وتشجيع وتعميق الإنتاج المحلي بشكل تنافسي ومستدام”.

وفى هذا الإطار، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، بإن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرى وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.كما أضافت أن هذا المشروع فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وجاء هذا المشروع عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام المصرية لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد عجز السكر في مصر بنسبة 75 % بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا (يبلغ ما تستورده مصر مليون طن/سنة حيث تنتج ٢.٢ مليون طن وتستهلك ٣.٢ مليون طن بزيادة سنوية ٨٠ ألف طن).

وسيبلغ الاستثمار في القطاع الزراعي 550 مليون دولار لاستصلاح وزراعة 181180 فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا. وسيعتمد الري على المياه الجوفية وسيستخدم تقنيات إدارة الزراعة الدقيقة، وإدارة المياه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه.

وسيوفر المشروع فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة.

وسيكون هذا المشروع أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر وسيساعد على تأمين 50٪ من احتياجات المصنع من البنجر وسيوفر المشروع دعما قويا لأراضي الصحراء المطورة حديثا بغرض الزراعة في مشروع 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المشروع لإنتاج ٦.٤ طن سكر من الفدان باستخدام ٤٠٠٠ م٣ مياه مقارنةً بمتوسط عام الجمهورية وهو ٢.٧ طن سكر من فدان البنجر و٥ طن سكر من فدان القصب والذي يستهلك ١٠ آلاف متر مكعب/سنة فضلاً عن بقائه في الأرض ١٢ شهر مقارنةً ب ٧ أشهر للبنجر وهو ما يمثل طفرة نوعية في رفع إنتاجية الفدان باستخدام أحدث التكنولوجيا وتعظيم العائد على وحدة المياه وهو ما يتفق مع طموحات القيادة السياسية والتي شدد عليها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً.

وتبلغ قيمة المنتجات الصناعية والزراعية التي ينتجها المشروع بكامل طاقته مليار دولار سنويا بما في ذلك صادرات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا من المنتجات الثانوية. كما ينتج المشروع الزراعي القمح والذرة والفول وهي محاصيل تقوم مصر باستيرادها بملايين الأطنان سنوياً.

من جهة أخرى أوضح البيان، أن الشركة في مراحلها النهائية من الاتفاق مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، فيما يتعلق بتغطية الاكتتاب في رأس المال وحزمة التمويل المصرفي.