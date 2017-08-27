تفاصيل اتفاق أوبر ومنصور

خاص وقعت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اتفاقية شركة مع المنصور للسيارات (MAC)، لتوفير مزايا وتسهيلات الخاصة بالسيارات. وبموجب الشراء، يتمكن سائقو أوبر من شراء سيارات شيفورليه أوبترا كومفورت لعام ٢٠١٧ بـ ١٩٥ ألف جنيه مصري بدلاً من ٢١٠ ألف جنيه، إلى جانب الحصول على

خاص

وقعت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اتفاقية شركة مع المنصور للسيارات (MAC)، لتوفير مزايا وتسهيلات الخاصة بالسيارات.

وبموجب الشراء، يتمكن سائقو أوبر من شراء سيارات شيفورليه أوبترا كومفورت لعام ٢٠١٧ بـ ١٩٥ ألف جنيه مصري بدلاً من ٢١٠ ألف جنيه، إلى جانب الحصول على تخفيض ٢٠٪ على قطع الغيار، و١٥٪ تخفيض لقطع غيار السيارات الشيفروليه التي تعمل حالياً في أوبر.

وعلق عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في مصر على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “تقديم المزيد من المزايا لسائقين أوبر يسعادهم على الاستمرار في الاستفادة من تكنولوجيا أوبر وتحسين دخلهم بشكل مستمر، مما يساعدهم على تحقيق استقرار مادي وسط التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها على الساحة في الفترة الحالية”.

وأضاف: “ومن خلال محادثاتنا مع السائقين، تأكدنا أن الخصومات خلال عملية الشراء، أو بعدها تشجعهم على الاستمرار في العمل مع أوبر أو الانضمام إليها، كما أن هذه العروض تحمل أهمية خاصة لكل من يفكر أو يرغب في الانضمام لأوبر ولكن يبحث عن السيارة المناسبة”.

ومنذ أن دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ منذ حوالي شهر، تقدم أكثر من ١٠٠ شريك لدى أوبر للاستفادة من العرض الجديدة، وفق البيان.

وقال لطفي منصور، رئيس خدمات بيع السيارات ورئيس التسويق في MAC: “نتشرف بأن نتعاون مع أوبر في مصر لتقديم المزيد من مزايا السيارات لسائقي أوبر، خاصةً مع تغير الأسعار الكبير الذي يحدث مؤخراً في السوق”.

وأضاف: “هذا الاتفاق ستساعد السائقين على إعادة توجيه دخلهم لمصاريف أخرى، كذلك ستؤدي هذه الخطوة إلى فتح الباب للمزيد من الأفراد للانضمام إلى أوبر لزيادة دخلهم، وتتوائم هذه الشراكة مع رؤية شركتنا كونها شركة مصرية وطنية تساعد على تطوير المجتمع من خلال عدد من البرنامج ذات المسئولية الاجتماعية”.

عرض أوبر، وشركة منصور للسيارات متوفر منذ الآن وحتى ديسمبر ٢٠١٧، ويمكن الحصول عليه من ٤ فروع لـ وشركة منصور للسيارات في القاهرة وفرعين في الإسكندرية.