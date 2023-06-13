تفاصيل اتفاقية منحة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق التي أقرها «النواب» (مستند)

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 2022/7/25 بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو.

وتهدف الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب لتقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو لجمهورية مصر العربية لاختيار استشاريين محددين وتعيينهم من أجل تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ مشروع تأهيل الخط الثاني للمترو والإشراف عليه من خلال تقديم المساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع والمساعدة فى عملية الشراء، وطرح العطاءات وتنفيذ العقود ، بالإضافة إلي المساعدة في الامتثال للالتزامات وإعداد التقارير بشأنها، بموجب مستندات التمويل ودعم التنفيذ البيئي والاجتماعي.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير مجلس النواب بشأن الاتفاقية :

