تفاصيل اتفاقية القابضة للنقل البحرى مع S.S.K الأمريكية

■ يوسف: الشركة لن تتحمل أي أعباء مالية لجذب مستثمرين للشراكة فى المشروعات مدحت إسماعيلقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الاتفاقية التي وقعتها «القابضة»، مع شركة S.S.K الأمريكية، هدفها فى الأساس الترويج للمشروعات المستقبلية التي تسعي القابضة إلي ت

■ يوسف: الشركة لن تتحمل أي أعباء مالية لجذب مستثمرين للشراكة فى المشروعات



مدحت إسماعيل

قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الاتفاقية التي وقعتها «القابضة»، مع شركة S.S.K الأمريكية، هدفها فى الأساس الترويج للمشروعات المستقبلية التي تسعي القابضة إلي تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلي أن «S.S.K» ستتولي إيجاد مستثمرين لتنفيذ المشروعات من خلال الشراكة بين الطرفين.

وأضاف فى تصريح لـ»المال»، أن شركته وفقاً للاتفاق الموقع لن تتحمل أي أعباء مالية ممثلة فى مصروفات إيجاد مستثمرين للدخول فى شراكة، موضحاً أن «S.S.K»، هي إحدى شركات الترويج الأمريكية الكبري المعتمدة، ولها علاقات واسعة ستستفيد منها القابضة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلي أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وقعت أمس الأول، اتفاقية مع الشركة الأمريكية للتعاون مع المؤسسات المالية للاستثمار والتمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتراوح من 100 إلى 500 مليون دولار، للاستثمار في أكثر من 24 مشروع من خطة التطوير المستقبلية التي تدخل فيها القابضة وشركاتها التابعة البالغ عددها 26 شركة تعمل، في مجالات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية، تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991.

وأوضح يوسف أن شركته كلفت مؤخرا أحد المكاتب الاستشارية المحلية، بعمل دراسات «جسات» التربة، للمنطقة اللوجيستية المستهدف إقامتها على مساحة 100 فدان بمنطقة شرق بورسعيد، ومكتب أخري يعكف على إعداد دراسات جدوى المشروعات المقرر تنفيذها.

وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس خصصت العام الماضي، مساحة 100 فدان بشرق بورسعيد لصالح القابضة لإقامة منطقة لوجيستية.

وأظهرت نتائج أعمال القابضة وشركاتها التابعة عن تحقيق 4.8 مليار جنيه صافي أرباح للنشاط خلال العام المالي 2016-2017، وإيرادات نشاط مستهدفة 12.4 مليار جنيه بنسبة نمو %14.8.