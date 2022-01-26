تفاصيل اتفاقية السكة الحديد مع شركة إس بي إي الإيطالية لأنظمة النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات تكنولوجية تخدم هيئة سكك حديد مصر وأنظمة نقل الركاب وذلك بين هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة ترانس أي تي ( TransIT ) الذراع التكنولوجية لوزارة النقل وشركة المافيفا اس. بي . اي (الإيطالية) المتخصصة في مجال أنظمة النقل.

ووقع عن الجانب المصري كل من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس أي تي وعن الجانب الإيطالي البتروتربي رئيس الشركة.

وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع أن الوزارة لديها خطة لتطوير أنشطة وأنظمة نظم المعلومات والتكنولوجيا في جميع قطاعات النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص.

وأن الوزارة تمتلك شركتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا المعلومات هما ترانس أي تي المملوكة لهيئة السكك الحديدية والحلول المتكاملة المملوكة لهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها العالية في تدريب المهندسيين والفنيين المصريين ونقل التكنولوجيا الحديثة للاستفادة بها في كافة قطاعات النقل خاصة السكك الحديدية والمترو في مجال البوابات الإلكترونية وأنظمة الحجز والكاميرات.

وأكد الدعم الكامل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة ودعم شركات الوزارة لتصبح في طليعة الشركات بالدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

ومن جانبه أعرب البتروتربي رئيس شركة المافيفا الإيطالية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الشركة لها تاريخ حافل في هذا المجال في إيطاليا وعدد من الدول الأخرى مثل فنلندا وبريطانيا والبرازيل.

وأضاف اسمير البتروتربي المدير العام للشركة أن التعاون مع وزارة النقل المصرية سيكون أحد الأولويات للشركة خلال الفترة القادمة وأن الشركة لديها خبراء متخصصين والتكنولوجيا الحديثة في مجال النقل وأنظمة لربط النقل والسياحة وإدارة وتشغيل القطارات وأنظمة الطرق الذكية ITS. وإدارتها وتشغيلها مما سيحقق النجاح لهذه الشراكة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة في مصر .