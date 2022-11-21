تفاصيل إنتاج شركة في الروبيكي 1500 كرة إلى كأس العالم بقطر

قال هشام السيد العضو المنتدب لشركة فورورد إيجيبت للمنتجات الرياضية إن مشاركة مصر ونجاحها في المشاركة في “الكرة الرياضية “المشاركة في مونديال الدوحة 2022 عبر إنتاج 1500 كرة مشاركة في كأس العالم،من إجمالي 6 ألالاف كرة والمنتجة في المصنع الكائن في منطقة الروبيكي.

ولفت خلال مداخلة ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن فكرة المصنع ولدت عبر إتفاق مع شركة فورورد الباكسانية وهي أكبر شركة مستحوذة على 80% من شركة أديداس العالمية لانتاج الكرة والملابس والاحذية الرياضية حيث جرى إقناعهم بافتتاح مصنع لهم في مصر بناء على توجيهات الرئيس السيسي والدولة المصرية بضرورة استقطاب التكنولوجيا من الخارج وتوطينها في مصر.



وأوضح أن المصنع بدأ في فبراير الماضي في منطقة الروبيكي حيث أن الشركة الباكستانية تشارك الشركة المصرية وكان باكورة الإنتاج هي 1500 كرة تشارك في مونديال الدوحة.

وكشف أن حجم الاستثمارات في المرحلة الأولى بقيمة 15 مليون دولار في منطقة الروبيكي ومساحة المصنع 12 ألف متر وعدد العمالة 600 عامل وجميعهم مصريين والقائمين على جلب المعرفة من الشركة البكستانية وإشراف من شركة ” أديداس ” وأن شركته تستهدف ننتج 3.5 مليون كرة في السنة، ويتضاعف فيما بعد.



وشاركت مصر في بطولة كأس العالم في الحدث التي ينتظره الجميع من خلال الكرة الرسمية للبطولة والتي ظهرت للمرة الأولى اليوم من خلال مباراة قطر والأكوادور في افتتاح البطولة.