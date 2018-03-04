تفاصيل إلغاء اجتماع حقوق النواب مع ممثلي وزراة التعليم

ياسمين فواز:رفض النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استكمال اجتماع اللجنة المنعقد الأحد، والاستماع لمسئولى وزارة التربية والتعليم بعد تبريرهم لواقعة اعتداء معلم بمدرسة التربية الفكرية بالعباسية على إحدى الطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالضرب المبرح بالعصا.وانفعل النائب علاء عا

ياسمين فواز:



رفض النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استكمال اجتماع اللجنة المنعقد الأحد، والاستماع لمسئولى وزارة التربية والتعليم بعد تبريرهم لواقعة اعتداء معلم بمدرسة التربية الفكرية بالعباسية على إحدى الطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالضرب المبرح بالعصا.

وانفعل النائب علاء عابد على غادة على عبدالفتاح ممثل الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بعد تبريرها لاعتداء المعلم على الطالبة بهذا الشكل الوحشي بأنه يحفزها على الحركة لأنها تعانى من ضمور فى الاعصاب.

فثار عليها علاء عابد وقال لها “انتى ترضى ان بنتك تضرب وهى لاحول ولا قوة، انت كنتى بتضربى وانت صغيرة”، فكانت إجابتها بالإيجاب، ليقرر عابد إنهاء اجتماع اللجنة لحين حضور وزير التربية والتعليم وطالبها بالنزول من على منصة اللجنة وعدم استكمال حديثها.