تفاصيل إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي

وكالات:أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» جيمس كومي في تطور مفاجئ قائلا: إن كومي لم يعد قادرا على قيادة وكالة إنفاذ القانون بفاعلية.وكان «كومي»، يقود تحقيقا للمكتب في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية وا

وكالات:



أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» جيمس كومي في تطور مفاجئ قائلا: إن كومي لم يعد قادرا على قيادة وكالة إنفاذ القانون بفاعلية.





وكان «كومي»، يقود تحقيقا للمكتب في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية والتواطؤ المحتمل مع حملة ترامب. وستغذي إقالته على الأرجح المخاوف بشأن نزاهة التحقيق وستجدد الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأثار الجدل بشأن تحقيقه فيما إذا كان استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية قوض الأمن القومي.

وقال «ترامب»، في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض «من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون».

وأبلغ «ترامب» «كومي» في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة «كومي» ستستمر حتى سبتمبر 2023.

وأعلن القرار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحفية مقتضبة.

وكان «كومي»، قال في يوليو إن قضية البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون يجب إغلاقها من دون ملاحقة قضائية، لكنه أعلن قبل 11 يوما من انتخابات الثامن من نوفمبر أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بكلينتون.

وتعبر كلينتون وديمقراطيون آخرون عن اعتقادهم بأن قرار كومي أسهم في خسارتها للانتخابات.

وأصدر البيت الأبيض مذكرة لنائب وزير العدل رود روزنشتاين حملت تبرير الإدارة لإقالة كومي.