تفاصيل إعلان تشغيل أول محطة نووية إماراتية خلال 2018

وكالات أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الأحد، أن بلاده تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري. وكتب حاكم دبي على حسابه على موقع "تويتر"، بعد اجتماعه بمجلس الوزراء في…

وكالات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الأحد، أن بلاده تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري.

وكتب حاكم دبي على حسابه على موقع “تويتر”، بعد اجتماعه بمجلس الوزراء في أبوظبي: “دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في العام 2018، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار ويضم 4 مفاعلات نووية”.

وأشار ابن راشد إلى أن “الاجتماع اعتمد أيضا تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أعلن العام الماضي أن أول مفاعل نووي في محطة براكة الإماراتية، سيبدأ العمل “بشكل مؤكد” العام القادم.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. ومن المقرر استكمال عمل مفاعلات المحطة الأربعة عام 2020.