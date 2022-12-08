تفاصيل إصابة طالب في مدرسة بالعبور.. والسبب فيديو تحدي عبر «تيك توك»

كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل واقعة إصابة طالب في إحدى المدارس بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أثناء تصوير فيديو عن تحدى ينشر عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ” تيك توك”، وذلك بعد تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بشأن حقيقة وفاة طالب بأحد المدارس.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بعنوان: “حقيقة وفاة طالب بمدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور الكائنة بالحي السادس -دائرة قسم ثان العبور”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري وأثناء تواجد طالب بالمدرسة المشار إليها -مقيم بمحافظة القاهرة- عقب انتهاء اليوم الدراسي رفقه بعض من زملائه بذات المدرسة، وتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن رفع الطالب المشار إليه، وتركه ليسقط أرضًا لقياس قوة تحمله، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقري، وبعدها نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتبين تحرير والد الطالب المذكور، إقرار كتابي للمستشفى بعدم رغبته في إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة.

وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب، 3 طلاب أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا أنه كان برفقتهم أثناء الواقعة 5 طلاب آخرين (محددين).

وبسؤال والد الطالب المصاب ردد ذات المضمون، ولم يتهم أحد أو يشتبه في حدوث إصابة نجله جنائيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.