تفاصيل إسناد كازينو بورسعيد العائم لمستثمر سعودى كندي

لجنة حصر أصول الدولة تابعته.. والخدمات الحكومية قيّمته.. وهيئة الاستثمار طرحته بحق الانتفاع

المحافظ تعرَّض للهجوم بسبب تدني عوائده.. و”الاستثمار” أسندته للمستثمر السعودى بنفس القيمة



بورسعيد- أمانى العزازى

أسندت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشروع كازينو الجزيرة البحري ببورسعيد، لأحد المستثمرين السعوديين بعد فشل المحافظة فى طرحه بنظام حق الانتفاع للمستثمرين على مدار أكثر من 12 عامًا ومنذ إنشائه، وذلك بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وبقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون جنيه، بزيادة 7% سنويًّا.





كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تعرَّض لهجومٍ شديد من الجهات الشعبية ورجال الأعمال بعد إعلانه بداية 2017 عن الاتفاق مع الدكتور فؤاد نعيم رئيس مجلس إدارة شركة أراكان الكندية السعودية على استغلال الكازينو بنظام حق الانتفاع قبل طرحه للمشروع فى مزايدة علنية أو حتى مناقصة محدودة، مما دفع الغضبان إلى طرح المشروعات السياحية عبر الهيئة العامة للاستثمار وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 معدلًا بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأكد مصدر مطلع، لـ”المال”، أن المحافظة اتجهت إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لطرح كازينو الجزيرة بعد تنازل مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى يدير أموال صندوق المنطقة الحرة، أحد الصناديق الخاصة بمحافظة بورسعيد، عن المشروع لمحافظة بورسعيد، وقامت هيئة حصر الأصول غير المستغَلّة التابعة لمجلس الوزراء بطرحه للاستغلال عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بعد قيام هيئة الخدمات الحكومية بتقييمه ماليًّا.

ويقع كازينو الجزيرة على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 4 طوابق تحوى 4 قاعات كبرى على مساحات تتراوح بين 250 و1180 مترًا مربعًا.

ومنذ أيام أعلن المحافظ عن تعاقد هيئة الاستثمار مع نفس المستثمر الذى سبق للمحافظ التعاقد معه فى فبراير 2017 بعد قيامها بطرح المشروع، وإغلاق باب التقدم 8 مارس الماضى.

وأوضحت البيانات التى أعلنها المحافظ حصول المحافظة من استغلال كازينو الجزيرة علي 2.1 مليون جنيه، بنسبة زيادة سنوية 7% للسنة الواحدة، تزداد بنسبة 7% سنويًّا، بحق انتفاع لمدة 10 سنوات، والمبنى كامل المرافق وبه العديد من القاعات ذات الأغراض المتعددة، وستتحمل الشركة نفقات تطويره وتحديثه.

فيما طالب النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتشغيل الشباب من أبناء المحافظة فى مشروع الكازينو السياحى، مشيرًا إلى ترحيبه ببدء تشغيله بعد إهماله على مدار 13 عامًا وتعرُّضه للصدأ، لافتًا إلى احتياج بورسعيد لمزيد من المشروعات السياحية؛ للنهوض بها بعد حركة الاستثمار التى تشهدها؛ بفضل المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس، متوقعًا أن تشهد المحافظة نموًّا كبيرًا فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد طرح هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية أراضى صناعية جاهزة للمستثمرين نهاية الشهر الماضى.

يُذكر أن كازينو الجزيرة واحد من ثلاثة مشروعات سياحية كبرى ببورسعيد فشِلت جهود المحافظة فى طرحها وترسيتها على المستثمرين لتشغيلها منذ أن تم إنشاؤها فى عهد المحافظ الأسبق الدكتور مصطفى كامل محمد، وهى: أوبرا بورسعيد، ومول المعمورة، وكازينو الجزيرة.