تفاصيل إحباط قوات الأمن السعودي هجوم الحرم المكي

سكاي نيوز عربيةأعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي (غربي المملكة) ومرتاديه، فجر الجمعة، بعدما ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة.وأوضح بيان للداخلية، صدر مساء الجمعة، أن خلية إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران في حي



سكاي نيوز عربية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي (غربي المملكة) ومرتاديه، فجر الجمعة، بعدما ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة.

وأوضح بيان للداخلية، صدر مساء الجمعة، أن خلية إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران في حي العسيلة بمكة وحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي السعودي، أن قوات الأمن حاصرت مجموعة إرهابية تحصنت في منزل من 3 أدوار في حي أجياد المصافي.

وأكدت الوزارة أن تبادلا لإطلاق النار حدث عندما بادر “انتحاري” كان مختبئا داخل المنزل المحاصر بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه.

وأوضحت أن الانتحاري فجر نفسه داخل المنزل، مما أسفر عن انهيار المبنى وإصابة 6 من الوافدين، و5 من رجال الأمن، بجروح طفيفة.

وأشارت الداخلية إلى أن الانتحاري كان يستعد لشن هجوم على المسجد الحرام.

وألقت الداخلية القبض على 5 من عناصر الخلية الإرهابية، بينهم امرأة، لم يكشف عن جنسياتهم، ويجري التحقيق معهم حاليا.

وقالت وزارة الداخلية إن “الإرهابيين تجاوزوا كل الحرمات، باستهدافهم أمن المسجد الحرام، وطاوعتهم نفوسهم الخبيثة، خدمة لمخططات خارجية”.

وبالتزامن مع ذلك شهد المسجد الحرام كثافة من المصلين والمعتمرين في ليلة ختم القرآن، وتأدية صلاة التراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لهذا العام.

وقال الخبير العسكري السعودي محمد القبيبان لـ”سكاي نيوز عربية” إن استمرار بعض الدول في دعم الإرهاب قد يعرض السعودية لعمليات إرهابية في المستقبل، في محاولة لزعزعة أمنها.

وأضاف أن اختيار توقيت ختم القرآن في المسجد الحرام لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي، يعني أن الجماعات الإرهابية لا تعمل وحدها، مشيدا بالضربات الاستباقية التي نفذتها وزارة الداخلية لإحباط الهجوم.

وأكد أن “الذئاب المنفردة” التي تعمل لحساب الجماعات الإرهابية تستغل مثل هذه التجمعات والتغييرات السياسية في المنطقة، لتنفيذ “عمل إجرامي وخسيس”.