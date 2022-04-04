تفاصيل أول عقد استرشادى لتولى القطاع الخاص تشغيل وإدارة 1512 عربة سكة حديد

انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل من إعداد أول عقد استرشادى يتضمن الملامح الرئيسية لأسلوب دخول القطاع الخاص المحلى والخارجى فى إدارة وتشغيل المرفق خلال السنوات المقبلة، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أنه تم الاستقرار على بدء شراكة الكيانات الخاصة بإدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و212 عربة ركاب VIP، و1300 عربة ركاب روسية الصنع.

ويعد مجمع كوم أبو راضى من أكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب، ويقام على مساحة 75 فدانًا، وينفذ بها جميع العمرات المختلفة لجميع أنواع عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والمميزة والمطورة.

وأشارت المصادر إلى أن الوحدات المتحركة فئة VIP تتوزع بواقع 69 درجة أولى، و115 درجة ثانية، و23 بوفيه، و5 عربات top vip، بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، و500 درجة ثانية مكيفة، و300 عربة مكيفة.

مصادر: فترة التعاقد 15 عامًا.. والهيئة ستدفع مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة

وكشفت المصادر أن التعاقد بين الطرفين سيكون لمدة 15 عامًا، تتحمل خلالها الشركة أو التحالف الفائز مسئولية توفير قطع الغيار وأعمال الصيانة والعمرة الخفيفة للوحدات المتحركة، وتجهيز محطات خدمة فى محافظات «الإسكندرية وبورسعيد، وطنطا، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان».

ولفت إلى أن هيئة السكة الحديد ستدفع مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة، فضلًا عن أنها ستوفر مصادر الكهرباء والهواء المضغوط للورشة، كما ستتولى تموين العربات بالوقود اللازم للتشغيل، ولها حق الاطلاع على الإيرادات المحققة عند الحاجة لذلك.

وأوضحت المصادر أن الفائز بالمشروع -سواء كان تحالفًا أو شركة- ملزم بوضع خطة لكيفية الحفاظ على الحالة الفنية للأسطول المذكور سابقًا، واستراتيجية محددة لاستخدامات مهمات قطع الغيار وطرق ترشيدها بما لا يخل بجودة القطارات، إلى جانب إعداد برنامج تفصيلى عن آليات الارتقاء بأداء %75 من إجمالى العمالة التى يعتمد عليها فى الورشة، فضلًا عن توفير نظام يساعد فى قياس أداء الخدمة ومدى تطورها بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن الهيئة ستسلم الفائز جميع المبانى والمعدات الحالية بورشة كوم أبو راضى، مع توفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الفنية للقطارات وماكينات الصيانة، حتى يتمكن مع تقييم المستلزمات المطلوبة لبدء تنفيذ الاتفاق بمجرد إبرامه، وإمكانية التعاقد مع الأطراف والجهات المحلية الأخرى والكيانات الاستثمارية، ولكن شرط موافقة الهيئة.

يشار إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص فى مرفق السكة الحديد، شهدت اهتمامًا كبيرًا من وزارة النقل فى الفترة الماضية، خاصة بعد نجاح التجربة فى مترو الأنفاق، وتسعى من خلال تلك الشراكة الحفاظ على العربات الروسية الجديدة، وصفقة القطارات المكيفة، التى تم شراؤها عبر قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه.