تفاصيل أول ظهور لوزير الدفاع الروسي منذ تمرد «فاجنر»

ظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ، للمرة الأولى منذ تمرد فاجنر العسكري، بعد أن انتهى التمرد بإبرام اتفاق لإنهاء ما وصفته السلطات بأنه تمرد مسلح لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بهدف الإطاحة به، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، ظهر شويجو في طائرة محلقة مع قائد آخر، وأيضا وهو يستمع إلى تقارير في مركز قيادة تديره وحدة زاباد (وتعني الغرب) العسكرية الروسية.

ولم يكن هناك صوت في الفيديو ولم يتضح مكان وتاريخ الزيارة.

وقالت قناة زفيزدا التليفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن شويجو، الذي بدا هادئا، استمع إلى تقرير من الكولونيل الجنرال يفجيني نيكيفوروف قائد الوحدة حول الوضع الحالي على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وأثناء تمرد مجموعة فاجنر التي استولت خلاله على المقر الرئيسي للجيش الروسي في جنوب البلاد، طالب رئيس المجموعة المنشق يفجيني بريجوجن بتسليم شويجو وفاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة إليه حتى يتمكن من “تحقيق العدالة”.

واتهم بريجوجن كلا الرجلين بعدم الكفاءة والفساد وكان منذ فترة طويلة يحث على إقالتهما.

ولم يُشاهد جيراسيموف علنا منذ ذلك الحين، ولم ترد أنباء من الكرملين عن أي تغييرات جديدة في القيادات العسكرية عندما أعلن عن الاتفاق الذي أنهى التمرد.